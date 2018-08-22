Власти Украины научились жить за счет Крыма

Многочисленные структуры, создаваемые Киевом, являются средством отмывания денег

Правительство Крыма в изгнании нужно руководству Украины, чтобы воровать бюджетные деньги в еще больших объемах. Об этом заявил руководитель информационного агентства "News Front", автор книги "Крымский фронт Русской весны" Константин Кнырик.

Накануне в Киеве высказали мысль, что, когда Крым вернется в состав Украины, сразу возникнет множество вопросов, которые потребуется срочно решать. Поэтому нужно заранее сформировать правительство республики, которое пока будет иметь приставку "в изгнании".

"Идеи киевских деятелей о каком-то "правительстве Крыма" объясняются простой психологией жулика и классического мошенника, который всегда ищет новые и более извращенные схемы для отмывки и заработка денег", – пояснил Кнырик в беседе со "Свободной прессой".

Он отметил, что идея с институтом постоянного представителя Порошенко по Крыму сработала, так же как и так называемая прокуратура по делам Крыма. "У них пошагово появляются все новые и новые инструменты для безболезненной и практически безнаказанной отмывки бюджетных денег", – поделился Кнырик. По его мнению, подобные мнимые структуры будут появляться в Киеве и дальше, потому что денег приближенным к кормушке хочется все больше и больше.