Ответ по-израильски: за "Механика Погодина" призвали отомстить

Киевские власти ставят себя вне международного права

Россия сама виновата, что ее суда и ее граждан захватывают на Украине. Так считает военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин. По его мнению, Москва должна была дать реальный отпор, когда еще в плен попал сейнер "Норд". Потому что история с танкером "Механик Погодин" стала возможна только из-за недостаточно жесткой реакции со стороны России.

Надо действовать, как США или Израиль – бить сразу, не раздумывая, убежден Жилин. "Я уверен, что Израиль ответил бы всей мощью своих вооруженных сил. И я аплодирую этой стране, которая защищает любого своего гражданина на любом континенте земного шара", – заявил эксперт в интервью РИА ФАН.

При этом не стоит опасаться осуждения со стороны международного сообщества. Киев сам попрал все нормы права, поэтому не может рассчитывать на поддержку извне.

"Недопущение представителей миссии ОБСЕ к захваченному экипажу – это противопоставление себя всему международному праву. Страна, которая публично и демонстративно отвергает международное право, не соблюдает международные конвенции, ставит себя вне закона. По отношению к ней могут применяться любые меры воздействия. Подчеркиваю – любые меры воздействия", – настаивает эксперт.

Российский танкер "Механик Погодин" с 12 членами экипажа удерживается на Украине с 10 августа. Сначала местные власти обвиняли судно в неисправности и угрозе экологии, а затем было объявлено, что оно строилось на средства компании, которая попала в санкционные списки Незалежной. На борт не допускаются ни российские представители, ни сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.