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Киев пригрозил потопить Черноморский флот одним ударом

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
У украинцев на это не хватит силенок, но заграница им поможет

С российскими военно-морскими силами на Черном море можно будет покончить в два счета. Незалежная это сделать не в состоянии, но вместо нее с задачей справятся американские эсминцы. С таким заявлением выступил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

"При всей любви к Черному морю должен сказать, что оно не такое уж и большое. Оно простреливается современным оружием вдоль и поперек, поэтому слова, что Крым выполняет роль "непотопляемого авианосца", как утверждают россияне, – это глупости. Думаю, что эсминец США, который зашел в Черное море, может в одиночку потопить весь Черноморский флот России", – заявил чиновник в интервью изданию "Апостроф".

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Поэтому, по словам Гримчака, Россия зря считает, что ее никто не сможет остановить, если она задумает захватить Черное море. Замминистра усомнился в военной мощи нашей страны, хотя и признал, что Крым в последние четыре года получил мощную броню.

"Россияне замахнулись на строительство 20 корветов. Один вроде бы построили, хоть и не без проблем. Нет той силы, что была прежде. Но то, что Крым милитаризируется, – правда", – сказал Гримчак.

В то же время украинские военные не разделяют оптимизма гражданского чиновника. По утверждению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, всего за четыре года Россия превратила Крым в "непотопляемый авианосец". Специалисты из Незалежной отмечают, что российская стратегическая авиация, базирующаяся в Крыму, в случае необходимости может накрыть Великобританию.

Гримчак надеется на военную помощь США, но понимает, что военным путем отбить Крым у РФ невозможно. Чиновник надеется, что наша страна откажется от новых территорий вследствие экономических проблем. "Когда-то советская армия поднялась и за полгода вышла из Чехословакии, Венгрии. Вопрос в том, до какого уровня дна дойдет Российская Федерация в своем упрямом стремлении быть империей, имея при этом чуть меньше 1% мирового ВВП", – отметил заместитель министра.

В интервью Гримчак также прокомментировал ситуацию с задержанием украинских судов в Азовском море. Он вынужден был признать, что российские пограничники действуют в рамках закона, не нарушая установленного двусторонними соглашениями срока задержания на трое суток.

"Есть соглашение 2003 г. о совместном использовании Азовского моря, где такие действия Российской Федерации разрешены. Украинские военные суда и пограничники тоже имеют право останавливать и досматривать все суда, идущие через Азовское море. Насколько мне известно, ни одной жалобы на задержание судов нет… Трое суток я не видел, но речь обычно идет о нескольких часах. Это создает неудобства для экипажей и судовладельцев, но это не нарушение закона", – подчеркнуло должностное лицо.

Андрей ФИЛАТОВ
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