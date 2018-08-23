Европе намекнули обратить внимание на украинских радикалов

Депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, призывающего совершать теракты на Крымском мосту, как в России, так и на Западе, особенно в США, необходимо объявить вне закона. Политик, делающий подобные заявления, или экстремист, или неадекватен. Так прокомментировал сенатор от Крыма Сергей Цеков свеженькое рацпредложение ярого русофоба и откровенного националиста и бандита Мосийчука к СБУ найти помощников, возможно, через союзников на Кавказе, для уничтожения российского транспортного перехода через Керченский пролив.

При этом сенатор заверил, что Крымский мост находится под надежной охраной от террористов.

"Защита наземная, защита воздушная, защита подводная, защита водная. Защита по высшему уровню, потому что разные неадекватные личности, естественно, могут иметь желание что-то осуществить с Крымским мостом", – сказал он Царьграду.

Цеков напомнил, что отечественные комплексы ПВО, работающие на территории Сирии, присутствуют и на Крымском полуострове, и в Тамани. По его словам, ситуация отслеживается в воздухе, на земле и под водой. Объект защищают Черноморский флот России, ФСБ, пограничники.

Самого Мосийчука сенатор назвал "неадекватным человеком", который "освободился из тюрьмы, еще немножко повоевал на Донбассе, стал депутатом Украины, получил трибуну и делает подобные заявления". Он отметил, что в Раде тот представляет "Радикальную партию" Олега Ляшко, известную своей антироссийской риторикой.

"Конечно, его заявление – это призывы фактически к совершению террористических актов. И он должен быть вне закона не только у нас, но и в других странах, европейских, США, особенно в последней стране, которая является спонсором и проводником "демократии" на Украине", – подчеркнул Цеков.

По его мнению, говоря об украинских "союзниках на Кавказе", Мосийчук имел в виду в первую очередь определенные силы в Грузии. Однако, считает сенатор, в Тбилиси на подобные призывы не откликнутся, поскольку там понимают, "что это чревато серьезным осложнением отношений не только с Россией".

Удивлен молчанием Запада на экстремистские заявления из Киева и вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.

"Это как раз та ситуация и те заявления, реакция на которые так называемых западных демократий и покажет истинное отношение к борьбе с экстремизмом и терроризмом. Мосийчук – самый настоящий преступник, экстремист, террорист, который делает не вписывающиеся ни в какие рамки призывы. Где ответ на его слова? Где привлечение к ответственности? Где возбужденные дела в отношении Мосийчука? Думаю, мы их не услышим ни от одной из западных стран", – цитирует РИА "Новости" Полонского.

По его предположению, политика двойных стандартов и в этом случае будет продолжать действовать, несмотря на то что "именно такие же по сути, как и Мосийчук, террористы стоят за всеми последними самыми громкими терактами на Западе".

Ранее на этой неделе этот же украинский радикал с восхищением отозвался о серии терактов в Чечне, устроенной группой юных местных жителей. Мосийчук тогда увидел начало "освободительной" борьбы чеченского народа и даже предпосылки "освобождения" Донбасса и Крыма.

