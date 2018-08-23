Глава Незалежной отыскал в стране место, где "бесславно погибла Новороссия"

Сегодня на Украине в День государственного флага решили установить все рекорды соборной, два из них точно удались. В ходе фиксации первого с пламенной речью выступил президент Петр Порошенко, чем вызвал бурную реакцию в Донбассе.

Глава государства в четверг заехал в секвестированный в рамках декоммунизации Днепропетровск, где установили самый высокий в Незалежной флагшток высотой 72 метра. Тут он участвовал в поднятии сине-желтого стяга размером 12 на 18 м и весом 23 кг и поведал днепропетровчанам, что именно они остановили планы по созданию Новороссии.

"Когда несколько недель назад я сообщил своему офису, своей команде, что в этом году традиционное поднятие флага впервые пройдет не в Киеве, а в Днепре, никто даже не спросил – почему. Потому что это абсолютно очевидно. Потому что Днепр. И этим все сказано. Именно в городе Днепр и в области весной 2014-го произошел коренной перелом в нашей борьбе с российским планом по расчленению и уничтожению Украины. Именно жители этого края, наследники казацкой славы, одними из первых встали на защиту территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства. Здесь, так и не родившись, бесславно погибла так называемая Новороссия", – цитирует пана Порошенко телеканал "112".

Это заявление шоколадного олигарха услышали в Донбассе и предположили, что оно является предвыборной агонией и алкогольным бредом украинского лидера. Так прокомментировал "ПолитНавигатору" слова Петра Алексеевича командир роты разведки народной милиции ДНР Вячеслав Губин.

"Я глубоко убежден, что это клиническая шизофрения, усугубленная особо тяжелой формой алкоголизма. Во-первых, Новороссия не погибла, это однозначно, она живет. Во-вторых, что еще можно ожидать от этого человека? Давайте он будет еще что-то в Харькове отмечать, какая разница. Итог понятен, сколько веревочке не виться, а конец всегда будет. Я думаю, что это агония", – считает офицер.

Во лжи обвинил украинского гаранта и другой военнослужащий ДНР, а также лидер общественного движения "Фронт одесского сопротивления" Игорь Немодрук.

"Зачем учитывать то, что "брешет" собака? Господин Порошенко, как всегда, соврамши. По факту, на сегодняшний день, Новороссии нет, но идея ее жива, а Украина на сегодняшний день существует, но она уже мертва", – оценил так ситуацию Немодрук.

Еще один рекорд установили в Киеве, развернув на его улице целый рулон самого длинного флага Незалежной, длина которого составляет аж 2 тыс. 700 метров.

"Каждые 100 м – это один символичный год независимости государства. Флаг развернули вдоль проспекта Николая Бажана от улицы Ларисы Руденко до Харьковской площади. Участие в акции могли принять все желающие", – сообщает издание "Информатор".

Разворачивали и сворачивали украинский символ при помощи автомобиля с установленной на нем огромной катушкой.

Пользователи Сети массово указали организаторам этого действа на диссонанс происходящего с сложившейся обстановкой в стране, в том числе в социальной сфере и экономике. Орфография и пунктуация авторские.



"Дибилы. Сколько брошенных детей можно накормить за деньги потраченные на этот "флажок". Пир во время чумы!!!" – написал один. "А когда ждать заголовков что в Киеве положили самый лучший асфальт, проложили лучшие коммуникации, дали самую горячую воду? или все на самый длинный ...... флаг пошло?" – возмущается другой пользователь. "лучше бы, с этой ткани, пошили деткам из интернатов– платья и костюмы", – считает третий. "Ну всё! Теперь заживём!" – саркастически замечает четвертый в аккаунте "Информатора" в Facebook.

Позлословили над рекордом и на странице украинского журналиста и блогера Анатолия Шария в Twitter.

"А что за несправедливость историческая такая?!!! Почему день российского триколора раньше чем день украинского двуколора?!! Срочно перенести на более ранний срок,ведь Шумерия ещё египетские пирамиды строила,когда Чёрное море копала. И почему цветов на флаге меньше.Сделать семь:)))" – предложил Romtuzzz‏.

"А баржа с кавунами пришла? Тризуб с верху выложить...." – посоветовал Валерий Гетьман‏.

"Эк страна рванула в развитии..не догнать!" – прокомментировал увиденное див‏.

Жовто-блакитным 27-метровым прапором сегодня уложили и Потемкинскую лестницу в Одессе. Как сообщает УНН, 24 августа щирые одесситы планируют создать самую большую на Украине вышиванковую цепь от памятника Дюку вокруг морского вокзала.

Также в четверг украинский флаг несут к границе с Крымом. Автопробег осуществляется по маршруту Геническ – КПП "Чонгар", где состоится церемония его поднятия.

"Флаг на Чонгаре символизирует единство нашего государства. Символизирует, что Крым – это Украина. Близится то время, когда мы объединим захваченные Россией украинские земли!" – цитирует "Радио Свобода" одиозного главу Генической райгосадминистрации Александра Воробьева.