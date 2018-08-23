Украину защищает "бумажная армия"

Военнослужащим ВСУ отказали в победе над Донбассом и Россией

Хвалебная риторика президента Украины Петра Порошенко в адрес Вооруженных сил Незалежной не вызывает таких же оптимистических настроений среди украинцев. Так, местный блогер Юрий Касьянов считает, что киевские власти не смогут вернуть контроль над Донбассом из-за превосходства России. Он вообще обозвал ВСУ "украинской бумажной армией".

"Мы никогда не будем готовы к тому, чтобы освободить Донбасс. Россия всегда сильнее. А вы как хотите, чтобы у нас было больше танков, чем в России, больше самолетов, чем в России, больше солдат, чем в России? Вот тогда мы точно победим", – засомневался Касьянов в эфире телеканала Zik.

По его словам, с 2014 г. РФ якобы создала в шахтерском крае два полноценных армейских корпуса.

"Нам сказала, что передышка позволит построить украинскую армию. Мы построили украинскую бумажную армию. Дальше что будет? Пройдет год-два. Мы станем сильнее? Они же не будут на месте стоять. Мы никогда не освободим Донбасс", – сказал блогер.

Также Касьянов предположил, что народ Незалежной не пойдет воевать и за другие регионы соборной, ежели РФ их "заберет".

"Вчера Россия забрала у нас Крым, потом Донбасс, завтра придет за Черниговской областью. А мы не будем защищаться, потому что боимся жертв. Россия придет за Николаевской областью, а мы опять не будем готовы к войне! Впрочем, в той ситуации, в которой мы сейчас, я считаю, что нам следует воевать против агрессора", – резюмировал он.

Ранее сегодня пан Порошенко забросал свой аккаунт жизнеутверждающими твитами. Сначала он сообщил, что некий "агрессор" хорошо "подготовился к захватническим действиям – свою армию укреплял, а нашу, через агентуру в украинской власти, – разрушал".

"Тем не менее, сконцентрировав все имеющиеся на тот момент ресурсы, благодаря мужеству воинов и мощному волонтерскому движению, добровольцам мы остановили агрессора", – написал Петр Алексеевич.

Потом он изрек, что совместными усилиями – государства, общества и военных – держава приобрела "совсем другую по качеству армию и совсем другого по качеству воина: обученного, обеспеченного, с твердой верой в победу и твердой любовью к Родине".

Ну а напоследок пропел хвалебную осанну новому вооружению, которое якобы поступило в армию: переносным противотанковым ракетным комплексам "Стугна-П" и легким ПРК "Корсар".

"Новые ПТРК, которые уже хорошо зарекомендовали себя в боях, получат представители Сухопутных войск, Военно-Морских Сил, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций. В ближайшее время им будут переданы 75 комплексов", – возвестил украинский олигарх.

Необходимо добавить, что пана Порошенко поддержал и его американский коллега Дональд Трамп. Он направил поздравительную телеграмму в честь предстоящего Дня Незалежности, в которой назвал ВСУ "мощными как никогда" и, конечно, упомянул про "российскую агрессию".

"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", – обещал Киеву Трамп.

О бегущих из армии украинцах, о развалившемся флоте Незалежной и ломающейся новой технике оба лидера ничего не скажут народу Украины.

