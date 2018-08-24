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Депутат украинского парламента Иван Винник уверен в том, что крымчане сами захотели возвращения полуострова в состав России.
Он считает, что воссоединение проводилось "исключительно гуманитарными мероприятиями".
"Жители Крыма хотели, чтобы полуостров вошел в состав России", – сказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".
Крым стал российским регионом в 2014 г. после референдума, на котором большинство жителей высказались за возвращение полуострова в Россию. На Украине не приняли такое решение крымчан. В Киеве считают территорию "временно оккупированной", напоминает РИА ФАН.
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