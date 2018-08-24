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Украинский депутат оправдал желание Крыма войти в состав России

Фото: pixabay.com
продолжениеУкраина исчезнет через 200 лет
В Раде фактически признали полуостров российским

Депутат украинского парламента Иван Винник уверен в том, что крымчане сами захотели  возвращения полуострова в состав России.

Он считает, что воссоединение проводилось "исключительно гуманитарными мероприятиями".

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"Жители Крыма хотели, чтобы полуостров вошел в состав России", – сказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".

Крым стал российским регионом в 2014 г. после референдума, на котором большинство жителей высказались за возвращение полуострова в Россию. На Украине не приняли такое решение крымчан. В Киеве считают территорию "временно оккупированной", напоминает РИА ФАН.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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