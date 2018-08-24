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Украина исчезнет через два столетия

Фото: GLOBAL LOOK press/Tarasov
продолжениеУкраинцы штурмуют Крымский мост
Скорость вымирания украинцев напугала их самих

Будущее жителей Незалежной достаточно призрачно, а количество смертей приводит в ужас даже журналистов. Через 200 лет на Земле может не стать такой нации – украинцы, предупредили в эфире новостной программы ТСН на телеканале 1+1.

Международные эксперты бьют тревогу: такими темпами жители Украины вымрут окончательно. И первой в этом печальном списке стоит Черниговщина, которая обезлюдеет уже через полвека.

В спецпроекте подчеркнули, что для исправления ситуации следует стремиться воплотить в жизнь обещанный ранее курс на экономический рост, экологическую безопасность и поддержку молодым семьям. Пока же власти страны думают исключительно о предстоящих выборах.

"Но любая власть по сей день мыслила только пятилетками – от выборов до выборов. Через 40 выборов в Украине не останется ни одного избирателя", – иронично отметили авторы передачи.

Четверть века назад в стране насчитывалось 52 миллиона жителей, но затем их число стало сокращаться. Уже в 2000 г. их было всего 49 миллионов, а в 2010-м – лишь около 46 миллионов. На сегодняшний день в Незалежной живут всего 42 миллиона человек.

Если скорость вымирания украинцев сохранится, то к 2050 г. население Украины составит 36,4 миллиона. Еще через 50 лет в стране останется 28,2 миллиона жителей.

Таким образом, через 200 лет на планете не будет нации "украинцы".

Россияне в соцсетях выразили свое отношение к прогнозам, сделанным украинским телеканалом для жителей Незалежной, пишет РИА ФАН.

"Гумилев утверждал, что этнос искусственно не создается, это природное явление", – написал Сергей Коптяков, добавив, что это "очень похоже на правду".

А Леонид Чекменев отметил, что, по его мнению, "украинской нации не было и никогда не будет". "Большой срок себе дали", – подчеркнула еще одна пользовательница.

Комментаторы отметили, что у страны, в которой все, кому "не лень брызжут ядом в Россию и которая перессорилась с соседними странами, у которой все виноваты, кроме нее – белой и пушистой", действительно призрачное будущее.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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