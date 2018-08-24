Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крымский мост приманивает недоверчивых украинцев

Фото: most.life
продолжениеУкраинцы в обмороке: в Киеве стартовал военный парад
Жители Незалежной лично хотят убедиться, что переправа отнюдь не выдумка

Крымский мост превратился в очень популярный туристический объект. Это констатировал зампредседателя общественной палаты республики Крым Александр Форманчук. Он отметил, что среди приезжающих очень много украинцев.

"Достаточно посмотреть фотографии в соцсетях, в том числе и известных украинцев, которые просто в восторге от моста, несмотря на то, что украинские власти говорили, что построить мост невозможно", – указал Форманчук в интервью ТАСС.

По теме

Его слова подтверждают данные туроператоров. Как рассказал глава отделения Российского союза туриндустрии в Крыму Борис Зелинский, местные фирмы даже формируют специальные предложения для украинцев – поездки к Крымскому мосту и переезд через него. Такие туры пользуются большим спросом среди граждан Незалежной, которым их власти до сих пор внушают, что российская переправа – это миф. Люди едут, чтобы собственными глазами увидеть правду. 

"Есть туры, которые предлагаются и гражданам Украины, чтобы посетить курорты Краснодарского края, Кавказа, с проездом, конечно, по Крымскому мосту. Такие туры приобретаются охотно", – уточнил Зелинский.

Кроме того, многие украинцы, приехавшие на полуостров на своих автомобилях, пользуются переправой через Керченский пролив, чтобы посетить Сочи, отдохнуть в Анапе, подлечиться в санаториях Геленджика.

Иначе говоря, украинские власти сами себя перехитрили. Они столько говорили о том, что Крымский мост невозможно построить, потом о том, что его на самом деле нет, потом – что он есть, но уже разваливается, что украинцы не могут сдержать любопытства и едут в Крым. По данным украинского ведомства по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц, в июле число граждан, въехавших из Херсонской области в республику Крым, возросло на 35% по сравнению с июнем. 

Фоторепортаж
Крымский мост серьезно изменится
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Рублю оставили шанс на спасение

Курс российской валюты безнадежно валится вниз, но надежда умирает последней

Уничтожить Крымский мост: Киев нашел союзников на Кавказе

Одни украинские спецслужбы с операцией не справятся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей