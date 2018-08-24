Жители Незалежной лично хотят убедиться, что переправа отнюдь не выдумка

Крымский мост превратился в очень популярный туристический объект. Это констатировал зампредседателя общественной палаты республики Крым Александр Форманчук. Он отметил, что среди приезжающих очень много украинцев.

"Достаточно посмотреть фотографии в соцсетях, в том числе и известных украинцев, которые просто в восторге от моста, несмотря на то, что украинские власти говорили, что построить мост невозможно", – указал Форманчук в интервью ТАСС.

Его слова подтверждают данные туроператоров. Как рассказал глава отделения Российского союза туриндустрии в Крыму Борис Зелинский, местные фирмы даже формируют специальные предложения для украинцев – поездки к Крымскому мосту и переезд через него. Такие туры пользуются большим спросом среди граждан Незалежной, которым их власти до сих пор внушают, что российская переправа – это миф. Люди едут, чтобы собственными глазами увидеть правду.

"Есть туры, которые предлагаются и гражданам Украины, чтобы посетить курорты Краснодарского края, Кавказа, с проездом, конечно, по Крымскому мосту. Такие туры приобретаются охотно", – уточнил Зелинский.

Кроме того, многие украинцы, приехавшие на полуостров на своих автомобилях, пользуются переправой через Керченский пролив, чтобы посетить Сочи, отдохнуть в Анапе, подлечиться в санаториях Геленджика.

Иначе говоря, украинские власти сами себя перехитрили. Они столько говорили о том, что Крымский мост невозможно построить, потом о том, что его на самом деле нет, потом – что он есть, но уже разваливается, что украинцы не могут сдержать любопытства и едут в Крым. По данным украинского ведомства по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц, в июле число граждан, въехавших из Херсонской области в республику Крым, возросло на 35% по сравнению с июнем.