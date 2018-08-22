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Европейский режиссер влюбился в Крым

Эмир Кустурица. Фото: GLOBAL LOOK press/Luca Carlino
Триумфатор Каннского фестиваля хочет снять фильм на полуострове

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица пришел в восторг от Крыма: ему понравились красивые девушки, хорошая погода и хорошие люди.

По словам Кустурицы, он не боится санкций Киева за посещение полуострова. "Что они могут сделать, если крымчане сказали, что хотят жить с Российской Федерацией. Это желание крымчан", – приводит РИА "Новости" слова сербского режиссера.

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При этом Кустурица подчеркнул, что Крым никогда не принадлежал Украине: "Мне очень мило, что Крым русский. Это территория, которая всегда была русской". Каннский лауреат добавил, что, возможно, он снимет здесь какую-нибудь из своих новых картин: "Мне сказали, что здесь можно делать фильм. Почему нет".

В 2017 г. после выступления в Крыму Кустурица попал в список скандального сайта "Миротворец", напоминает телеканал "360". Новое заявление известного режиссера не прибавило ему популярности на Украине. Кустурица 22 августа сыграет на сцене киноконцертного зала "Юбилейный" в Ялте со своей музыкальной группой The No Smoking Orchestra. Этот концерт портал replua.net уже назвал выступлением в "оккупированном" городе. 

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица дважды был награжден Золотой пальмовой ветвью Каннского фестиваля. Самые известные его фильмы – "Андерграунд", "Черная кошка, белый кот", "Время цыган", "Жизнь как чудо". 

Валентина МАЙОРОВА
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