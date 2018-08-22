Критически настроенные австрийцы никак не могут успокоиться из-за свадьбы Кнайсль

"Веселый книксен" министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль после танца с президентом России Владимиром Путиным на ее бракосочетании с бизнесменом Вольфгангом Мейлингером обернулся требованием снять главу МИД с должности. Легкий поклон перед высоким российским гостем вызвал гнев у оппозиционеров.

Как сообщает немецкая радиостанция сообщает Deutschlandfunk, снимки со свадьбы Кнайсль, которую посетил президент РФ в прошедшую субботу, 18 августа, австрийские СМИ публиковали с заголовками вроде "Кнайсль преклонила колено перед Путиным".

"Насколько же надо быть непрофессиональной, занимая при этом должность министра иностранных дел, чтобы появились фотографии, на которых перед Путиным преклоняют колено? Даже если это был веселый книксен после танца, надо ведь понимать, что подобных фотографий нельзя допускать", – изошелся гневом на своей странице в Twitter известный австрийский журналист и политолог Роберт Мизик.

Оппозиция обвинила Кнайсль в том, что она не выдержала "необходимую дистанцию с Россией", поставив на карту роль Вены в качестве посредника между Брюсселем и Москвой, отмечается в статье.

Австрийский депутат Европарламента от партии "зеленых" Михель Раймон заявил, что приглашения главы Кремля на это бракосочетание уже достаточно для отставки Кнайсль со своего поста.

По его мнению, чтобы предотвратить ущерб для Австрии, министр иностранных дел обязана "немедленно уйти в отставку".

"Если она не сделает этого добровольно, то уже сегодня федеральный канцлер Себастьян Курц должен предложить президенту Австрии отправить ее в отставку", – резюмировал евродепутат.

В свою очередь вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, также принявший участие в свадебном мероприятии, встал на защиту главы МИД. По его словам, Кнайсль посещала знаменитую венскую школу танцев "Эльмайер", поэтому "знала, как вести себя".

"Танцевальная свадебная дипломатия, с вежливостью, добротой и хорошим поведением, лучше не представишь Австрию", – заметил в Facebook Штрахе.

Директор танцевальной школы Шафер-Эльмайер подтвердил в австрийских СМИ, что такой жест был обычным в конце танца и считается "глубоким комплиментом".

Сегодня российский лидер прокомментировал свою поездку на австрийское торжество, подчеркнув, что она носила "исключительно частный характер".

"Но несмотря на этот праздник, мы смогли поговорить и с министром иностранных дел (Кнайсль), и с канцлером Австрийской республики (Курцем) поговорить по делам", – сказал Путин по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Он поблагодарил за приглашение "австрийских друзей".

"Должен сказать, что это люди взрослые, занимающие серьезное положение в обществе, в государстве, но в то же время люди очень открытые, жизнерадостные, и я от всего сердца еще раз хочу поздравить их с событием, в котором удалось принять участие", – цитирует ТАСС главу РФ.

Путин добавил, что супруг Кнайсль для него "человек не чужой", поскольку он "бывший спортсмен, дзюдоист, это всегда объединяет".

"Австрийская Республика в целом играет очень позитивную роль, не только стремясь к развитию двусторонних отношений, но и в выстраивании диалога между Россией и Евросоюзом", – заключил президент.