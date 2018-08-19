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Танцующие на свадьбе Путин и Кнайсль попали на видео

Фото: kremlin.ru/Global Look Press
Глава РФ "добил" ее тостом в честь женихов

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сорвали аплодисменты гостей свадьбы, станцевав друг с другом на свадьбе главы австрийского МИД.

Короткий танцевальный номер пары попал на видео и разлетелся в Сети. Российского главу пригласили на вальс с невестой, и он не смог отказать. После минутного "кружения" под шатром Путин и Кнайсль поблагодарили друг друга под одобрительные хлопки и крики гостей и журналистов. Вероятно, удивленная умением Путина танцевать, Кнайсль даже немного присела перед ним в знак уважения.

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На праздничном банкете президент РФ взял слово и сказал тост в честь молодоженов. Путин пожелал им крепкого и счастливого брака и пригласил в гости в Россию. 

Как сообщает "РЕН ТВ", Путин подарил Кнайсль и ее мужу Вольфгангу Мейлингеру весьма необычный набор подарков – тульский самовар, картину и старинную масловыжималку.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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