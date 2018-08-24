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Порошенко нашел управу на Москву

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
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Лидер Незалежной хорошенько приложил европейских коллег

С Россией можно сладить, если наброситься на нее всем вместе. Таким выводом, основанным на 4-х годах президентства, поделился с советником Белого дома по нацбезопасности Джоном Болтоном лидер Незалежной Петр Порошенко.

Представитель США прибыл в Киев на военный парад, посвященный празднованию Дня независимости Украины. Приглашения были разосланы и в страны ЕС. Однако там у руководства нашлись более интересные дела, чем смотреть на достижения украинского военпрома. Порошенко это очень задело. Поэтому досталось всем: и французам, и австрийцам, и немцам, и Брюсселю в целом.

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Жалуясь на столь страшного соседа, которого вынуждена терпеть Украина – Россию, Порошенко похвалил США за очередные антироссийские санкции, но указал, что этого мало – против Москвы нужно действовать сообща, тогда ее можно задавить.

"Москву не остановят футбольные чемпионаты, – подчеркнул Порошенко, имея в виду президентов Франции и Хорватии, которые посетили Москву во время ЧМ-2018, несмотря на призыв к бойкоту мероприятия. – Не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков. Москву остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров - США", – подчеркнул глава Незалежной.

Надо отметить, что слова о всемирном лидерстве США были восприняты американской делегацией благосклонно. Болтон кивал, улыбался, а потом еще раз подтвердил солидарность Вашингтона с Киевом в вопросах независимости Украины  и напомнил, что США не признают воссоединение Крыма с Россией. Просто бальзам на израненную европейскими союзниками душу Порошенко.

"Утро" вело текстовую онлайн трансляцию парада в Киеве 24 августа.

Николай ВИКТОРОВ
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