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Украинские пограничники массово дизертируют в Крым

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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ВСУ теряет кадры из-за усталости служивых от социальной неустроенности

Почти сотня военнослужащих Госпогранслужбы Украины уволилась из армии и большинство из них переехали в Крым. Об этом сообщил со ссылкой на разведку замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В настоящее время 23-й Мариупольский отряд морской охраны ГПСУ укомплектован личным составом всего на 74%. За 2018 год под различными предлогами уволилось больше 80 пограничников. При этом 67 из уволившихся переехали в российский Крым и подали документы на получение российского гражданства, чтобы впоследствии поступить на службу в погранвойска РФ", – цитирует донецкого военного агентство ДАН в пятницу, 24 августа.

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По информации Басурина, уволиться из ВСУ планируют еще два десятка украинских военнослужащих. Пограничники Незалежной объясняют свой выбор тем, что в России гораздо лучше социальная защита военных.

Также сегодня он рассказал, что разведка армии ДНР зафиксировала прибытие в поселок Бердянское под Мариуполем в зону дислокации 36-й бригады морской пехоты 50 иностранных наемников, "экипированных по последнему слову техники".

"Находящийся у боевиков багаж специфичен и позволяет говорить о их специализации – это снайперы. Нашим источникам в этом расположении удалось услышать несколько диалогов между прибывшими, речь велась на иностранном языке, похожем на арабский", – отметил Басурин.

Он полагает, что привлечение зарубежных наемников для участия в вооруженном конфликте между майданной киевской властью и Донбассом связано с катастрофической нехваткой местных военных специалистов в рядах ВСУ.

С августа по декабрь нынешнего года с военной службы по контракту намерены уволиться из армии свыше 20 тыс военнослужащих, а всего в 2018-ом – 32-е тыс, привел такие цифры Басурин, ссылаясь на данные главного управления кадров генштаба ВСУ.

Между тем, на пятничном военном параде в честь Дня независимости президент страны Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины являются ныне одними из лучших в Европе. По его мнению, украинская армия "существенно усилит восточный фланг НАТО, а взамен мы рассчитываем на гарантии коллективной безопасности, которые предоставляет альянс".


Ну, а про падучую от обмороков лучших на континенте военнослужащих на мероприятии верховному главнокомандующему, вероятно, донесут ближе к вечеру, дабы не портить праздник.

Сначала сознание потерял солдат почетного караула, потом за ним последовал и воин Десантно-штурмовых войск, сообщил портал "Информатор".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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