Украина боится забирать боевые корабли из Крыма

В Незалежной придумывают нелепые оправдания

Заявления о каких-то непонятных исках к России с украинской стороны делаются для отвода глаз. Истинная причина отказа Незалежной от собственных кораблей, которые остались на полуострове, кроется в другом.

Киев не хочет улаживать проблему из-за предстоящих президентских и парламентских выборов. Такое мнение высказал член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков на фоне заявлений с украинской стороны.

Кроме того, вероятно, у Незалежной попросту нет технической возможности забрать корабли.

Словам бывшего главы ВМС Украины Сергея Гайдука не стоит верить, отметил сенатор.

"…у Украины и так нет никаких оснований предъявлять иски России... Мы же им сказали: "Забирайте!" Поэтому зачем они будут иски подавать, когда мы и так согласны?", – сказал Цеков в беседе с RT.

Напомним, накануне Гайдук заявил, что возвращение кораблей на Украину подмочит репутацию страны.

"Международные институты будут говорить: "Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет", – высказался он в эфире "112 Украина".