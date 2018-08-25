Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко назвали "раковой опухолью" Украины

Петр Порошенко. Фото: TATYANA ZENKOVICH/EPA/TASS
продолжениеПьяный экс-посол Украины в США опозорился на всю страну
Президент Незалежной порадовался кризису в Незалежной и получил в ответ поток оскорблений

Украинский лидер любит написать в своем Twitter что-нибудь эдакое, пафосное или устрашающее. Как выяснилось, особенно сильно вдохновение на него накатывает ближе к выходным. Последний пост главы государства в соцсети разъярил украинцев. На Петра Порошенко набросились с упреками и насмешками.

Политик, видимо, решил поддержать народ в трудную минуту, и написал, что тяжелая ситуация в стране жителям пошла только на пользу.

По теме

"Не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы", – заявил он.

Публикацию президент снабдил видеороликом со вчерашнего военного парада в честь независимости Украины. К слову, грандиозное событие прошло не без курьезов: Порошенко путал слова, выступая перед народом, а солдаты падали в обморок.

В комментариях началась настоящая буря. Пользователи в выражениях не стеснялись и высказали все, что думают о своем "защитнике".

"Украина не мышцы а раковую опухоль, в лице Порошенко и ему подобных, нарастила"

"пузо ты нарастил ,а не мышцы ,неужели кто то еще верит той х..не что ты несешь?"

"Что у тебя за агрессия такая, торговлю никак не можешь остаовить...то уголь то газ покупаешь..определись граф Дякула!"

"Опять дякует шароварный Карлсон, пропивший моторчик с пропеллером..."

"Пецюлька напоминаем мне бабу Фису, актрису погорелого театра)"

"Не жил ты, Петр Алексеевич , на 1560 грн пенсии. Тогда бы тытакие песенки тут не пел. С этой пенсии нужно уплатить комунальные, купить еду,лекарство , об одежде , обуви и отдыхе речи быть не может. Как слабо ? Лицемер!" – написали разгневанные украинцы.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Доллар пошел на спад

В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться

Чистый яд: назван самый вредный продукт

Любимая фанатами фитнеса "суперъеда" на деле оказалась отравой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей