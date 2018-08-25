Президент Незалежной порадовался кризису в Незалежной и получил в ответ поток оскорблений

Украинский лидер любит написать в своем Twitter что-нибудь эдакое, пафосное или устрашающее. Как выяснилось, особенно сильно вдохновение на него накатывает ближе к выходным. Последний пост главы государства в соцсети разъярил украинцев. На Петра Порошенко набросились с упреками и насмешками.

Политик, видимо, решил поддержать народ в трудную минуту, и написал, что тяжелая ситуация в стране жителям пошла только на пользу.

"Не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы", – заявил он.

Публикацию президент снабдил видеороликом со вчерашнего военного парада в честь независимости Украины. К слову, грандиозное событие прошло не без курьезов: Порошенко путал слова, выступая перед народом, а солдаты падали в обморок.

В комментариях началась настоящая буря. Пользователи в выражениях не стеснялись и высказали все, что думают о своем "защитнике".

"Украина не мышцы а раковую опухоль, в лице Порошенко и ему подобных, нарастила"

"пузо ты нарастил ,а не мышцы ,неужели кто то еще верит той х..не что ты несешь?"

"Что у тебя за агрессия такая, торговлю никак не можешь остаовить...то уголь то газ покупаешь..определись граф Дякула!"

"Опять дякует шароварный Карлсон, пропивший моторчик с пропеллером..."

"Пецюлька напоминаем мне бабу Фису, актрису погорелого театра)"

"Не жил ты, Петр Алексеевич , на 1560 грн пенсии. Тогда бы тытакие песенки тут не пел. С этой пенсии нужно уплатить комунальные, купить еду,лекарство , об одежде , обуви и отдыхе речи быть не может. Как слабо ? Лицемер!" – написали разгневанные украинцы.