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Украинский лидер любит написать в своем Twitter что-нибудь эдакое, пафосное или устрашающее. Как выяснилось, особенно сильно вдохновение на него накатывает ближе к выходным. Последний пост главы государства в соцсети разъярил украинцев. На Петра Порошенко набросились с упреками и насмешками.
Политик, видимо, решил поддержать народ в трудную минуту, и написал, что тяжелая ситуация в стране жителям пошла только на пользу.
"Не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы", – заявил он.
Публикацию президент снабдил видеороликом со вчерашнего военного парада в честь независимости Украины. К слову, грандиозное событие прошло не без курьезов: Порошенко путал слова, выступая перед народом, а солдаты падали в обморок.
В комментариях началась настоящая буря. Пользователи в выражениях не стеснялись и высказали все, что думают о своем "защитнике".
"Украина не мышцы а раковую опухоль, в лице Порошенко и ему подобных, нарастила"
"пузо ты нарастил ,а не мышцы ,неужели кто то еще верит той х..не что ты несешь?"
"Что у тебя за агрессия такая, торговлю никак не можешь остаовить...то уголь то газ покупаешь..определись граф Дякула!"
"Опять дякует шароварный Карлсон, пропивший моторчик с пропеллером..."
"Пецюлька напоминаем мне бабу Фису, актрису погорелого театра)"
"Не жил ты, Петр Алексеевич , на 1560 грн пенсии. Тогда бы тытакие песенки тут не пел. С этой пенсии нужно уплатить комунальные, купить еду,лекарство , об одежде , обуви и отдыхе речи быть не может. Как слабо ? Лицемер!" – написали разгневанные украинцы.
Слава Богові і подяка кожному українцю за те, що ми вистояли в роки випробування війною та економічною кризою, що її спричинила російська агресія. І не просто вижили у лихолітті, а й наростили міцні м’язи.— Петро Порошенко (@poroshenko) 25 августа 2018 г.
Дякую волелюбному і сильному українському народові! Слава Україні! pic.twitter.com/XF58G1z9en
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