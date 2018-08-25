Пьяный экс-посол Украины в США опозорился на всю страну

Александра Моцика задержали в центре Киева

Внимание патрульных полицейских в ночь на 25 августа привлек Ford, который ехал "против шерсти" по кругу на площади Шевченко.

Бывшего посла сняли на видео. Он был очень возмущен и грозил правоохранителям неприятностями. Правда, разобрать все слова сложно, так как Моцик едва ворочал языком. Тем не менее, он заявил, что трезв как стеклышко и отказался от теста на алкоголь.

Машина любителя горячительных напитков отправилась на штрафстоянку, а на него самого оформили административный протокол. Об этом сообщает украинский сайт "Информатор".