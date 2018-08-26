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США заинтересовались украинским газом

продолжениеУкраина угрожает России расплатой за "газовую удавку"
Американцы позарились на ресурсы Незалежной

Недра украинской земли представляют интерес для газодобывающих компаний США, и в будущем они вполне могут заняться добычей голубого топлива и на Украине. 

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по итогам встречи с украинским премьер-министром Владимиров Гроссманом.

"Возможно, американским или другим иностранным энергетическим компаниям покажется привлекательной разведка и добыча газа здесь, на Украине", – приводит слова Болтона издание "Укринформ".

Болтон отметил, что сегодня Украина обладает такой развитой инфраструктурой в сфере энергетики, что вполне способна удовлетворить "собственные бытовые потребности". 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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