Американцы позарились на ресурсы Незалежной

Недра украинской земли представляют интерес для газодобывающих компаний США, и в будущем они вполне могут заняться добычей голубого топлива и на Украине.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по итогам встречи с украинским премьер-министром Владимиров Гроссманом.

"Возможно, американским или другим иностранным энергетическим компаниям покажется привлекательной разведка и добыча газа здесь, на Украине", – приводит слова Болтона издание "Укринформ".

Болтон отметил, что сегодня Украина обладает такой развитой инфраструктурой в сфере энергетики, что вполне способна удовлетворить "собственные бытовые потребности".