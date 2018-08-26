Украина угрожает России расплатой за "газовую удавку"

Порошенко уверен, что его стране больше не придется стоять на коленях перед Москвой

Россия возместит Незалежной финансовые потери в рамках контрактов по поставкам газа. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко на торжественном открытии газопровода в Авдеевке.

По его словам, Киев не только выиграет в Стокгольмском суде, но и станет энергетически независимым от Москвы.

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"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом. Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, россияне заплатят Украине убытки в $4,6 млрд", – цитирует Порошенко "Интерфакс-Украина".

Чтобы укрепить веру украинцев в его слова, Порошенко напомнил собравшимся о том, что недавно исполнилось тысяча дней, как Украина живет в условиях газового эмбарго, который ввела Россия против Украины.