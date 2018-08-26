Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина угрожает России расплатой за "газовую удавку"

Фото: Str/ZUMAPRESS.com
Порошенко уверен, что его стране больше не придется стоять на коленях перед Москвой

Россия возместит Незалежной финансовые потери в рамках контрактов по поставкам газа. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко на торжественном открытии газопровода в Авдеевке.

По его словам, Киев не только выиграет в Стокгольмском суде, но и станет энергетически независимым от Москвы.

По теме

"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом. Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, россияне заплатят Украине убытки в $4,6 млрд", – цитирует Порошенко "Интерфакс-Украина".

Чтобы укрепить веру украинцев в его слова, Порошенко напомнил собравшимся о том, что недавно исполнилось тысяча дней, как Украина живет в условиях газового эмбарго, который ввела Россия против Украины.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Доллар пошел на спад

В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться

Чистый яд: назван самый вредный продукт

Любимая фанатами фитнеса "суперъеда" на деле оказалась отравой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей