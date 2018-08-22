Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Меркель ищет альтернативу российскому газу в Баку

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Philipp Reiss
Берлин заинтересовался каспийским голубым топливом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется 25 августа с рабочим визитом в столицу Азербайджана, где намерена обсудить перспективы поставок газа в Европу из Каспия. Такие планы Берлина не отменяют его приверженности реализации проекта строительства газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о поиске альтернативных источников получения топлива.

"Мы крайне заинтересованы в дальнейшем развитии Южного газового коридора. Это часть диверсификационной стратегии Евросоюза, чтобы обеспечить поставки газа в Европу из разных регионов, а не только из России", – цитирует высокопоставленного немецкого чиновника агентство Reuters в среду, 22 августа.

По теме

В Баку Меркель обсудит энергетические вопросы, в том числе улучшение инфраструктуры, чтобы помочь транспортировать голубое топливо из Азербайджана в Европу через Турцию, сказали немецкие источники издания.

Предполагается, что начиная с 2020 г. со второй очереди азербайджанского месторождения Шах-Дениз в европейским потребителям будет поставляться 10 млрд куб газа в год. В будущем планируется перекачивать по ЮГК голубое топливо из Ирана, Ирака и Туркмении.

Агентство напоминает, что ранее в текущем месяце Иран, Россия, Казахстан, Туркмения и Азербайджан в принципе договорились о том, как разделить потенциально огромные нефтегазовые ресурсы Каспийского моря.

Большинство участников промышленного бизнеса ФРГ приветствует Южный трубопровод, поскольку немцы ратуют за дешевый газ.

В июле президент США Дональд Трамп, который давит на Берлин, чтобы Германия покупала больше американского сжиженного природного топлива, раскритиковал ФРГ как "пленницу" России из-за ее зависимости от российской энергетики. Хозяин Белого дома назвал "Северный поток – 2" "ужасающим".

Германия импортировала 39% газа из России в первой половине нынешнего года, ссылается Reuters на данные государственного органа внешней торговли BAFA.

Издание напоминает, что Меркель обсуждала энергетику на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в прошедшую субботу, 18 августа. Она пытается успокоить некоторых критиков "СП-2", гарантируя, что Украина не пострадает от снижения доходов от транзита газа через ее территорию.

Южный транспортный коридор официально открыт в Баку нынешним летом. Сейчас газ с месторождения Шах-Дениз через ЮГК поставляется в Турцию для Трансанатолийского трубопровода TANAP.

В рамках проекта запланирована разработка второй очереди газового месторождения в Каспийском море, расширение уже работающего трубопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум и строительство Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP), который пройдет через Грецию и Албанию, потом по дну Адриатического моря до Южной Италии.

В ЮГК участвуют Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия. Присоединиться к проекту намерены Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория.

Наталья КУРИПКО
новости партнеров
Загрузка...

Всплыли жуткие подробности пожара на борту Ту-204

На глазах у пассажиров загорелся двигатель

Атаку Киева на Крымский мост разоблачили

Эксперты обсуждают намеки Турчинова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей