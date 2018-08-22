Меркель ищет альтернативу российскому газу в Баку

Берлин заинтересовался каспийским голубым топливом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется 25 августа с рабочим визитом в столицу Азербайджана, где намерена обсудить перспективы поставок газа в Европу из Каспия. Такие планы Берлина не отменяют его приверженности реализации проекта строительства газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о поиске альтернативных источников получения топлива.

"Мы крайне заинтересованы в дальнейшем развитии Южного газового коридора. Это часть диверсификационной стратегии Евросоюза, чтобы обеспечить поставки газа в Европу из разных регионов, а не только из России", – цитирует высокопоставленного немецкого чиновника агентство Reuters в среду, 22 августа.

В Баку Меркель обсудит энергетические вопросы, в том числе улучшение инфраструктуры, чтобы помочь транспортировать голубое топливо из Азербайджана в Европу через Турцию, сказали немецкие источники издания.

Предполагается, что начиная с 2020 г. со второй очереди азербайджанского месторождения Шах-Дениз в европейским потребителям будет поставляться 10 млрд куб газа в год. В будущем планируется перекачивать по ЮГК голубое топливо из Ирана, Ирака и Туркмении.

Агентство напоминает, что ранее в текущем месяце Иран, Россия, Казахстан, Туркмения и Азербайджан в принципе договорились о том, как разделить потенциально огромные нефтегазовые ресурсы Каспийского моря.

Большинство участников промышленного бизнеса ФРГ приветствует Южный трубопровод, поскольку немцы ратуют за дешевый газ.

В июле президент США Дональд Трамп, который давит на Берлин, чтобы Германия покупала больше американского сжиженного природного топлива, раскритиковал ФРГ как "пленницу" России из-за ее зависимости от российской энергетики. Хозяин Белого дома назвал "Северный поток – 2" "ужасающим".

Германия импортировала 39% газа из России в первой половине нынешнего года, ссылается Reuters на данные государственного органа внешней торговли BAFA.

Издание напоминает, что Меркель обсуждала энергетику на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в прошедшую субботу, 18 августа. Она пытается успокоить некоторых критиков "СП-2", гарантируя, что Украина не пострадает от снижения доходов от транзита газа через ее территорию.

Южный транспортный коридор официально открыт в Баку нынешним летом. Сейчас газ с месторождения Шах-Дениз через ЮГК поставляется в Турцию для Трансанатолийского трубопровода TANAP.

В рамках проекта запланирована разработка второй очереди газового месторождения в Каспийском море, расширение уже работающего трубопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум и строительство Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP), который пройдет через Грецию и Албанию, потом по дну Адриатического моря до Южной Италии.

В ЮГК участвуют Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия. Присоединиться к проекту намерены Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория.