Меркель назвала роль сотрудничества с США центральной для страны
Канцлер ФРГ на встрече с журналистами в Берлине заявила, что для Германии отношения с США очень важны.
Ангела Меркель также отметила, что выступает за многосторонний подход к решению проблем, так как только таким путем можно достичь прогресса.
"Ценности и привычный нам порядок в настоящий момент находятся под давлением, но сотрудничество с президентом США имеет для нас центральную роль. И я дальше буду их (отношения) поддерживать", – приводит ТАСС слова фрау канцлерин.
Ранее президент Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО, одобрившие строительство газопровода "Северный поток – 2", и назвал ФРГ заложницей России. Тогда фрау Ангела резко отозвалась на обвинения Трампа. "Я сама наблюдала за тем, как часть Германии контролировалась Советским Союзом... Я очень рада, что сегодня мы... проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения", – заявила она.
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