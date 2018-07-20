Немецкий лидер не хочет ссориться с заокеанским Большим братом

Канцлер ФРГ на встрече с журналистами в Берлине заявила, что для Германии отношения с США очень важны.

Ангела Меркель также отметила, что выступает за многосторонний подход к решению проблем, так как только таким путем можно достичь прогресса.



"Ценности и привычный нам порядок в настоящий момент находятся под давлением, но сотрудничество с президентом США имеет для нас центральную роль. И я дальше буду их (отношения) поддерживать", – приводит ТАСС слова фрау канцлерин.

Ранее президент Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО, одобрившие строительство газопровода "Северный поток – 2", и назвал ФРГ заложницей России. Тогда фрау Ангела резко отозвалась на обвинения Трампа. "Я сама наблюдала за тем, как часть Германии контролировалась Советским Союзом... Я очень рада, что сегодня мы... проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения", – заявила она.