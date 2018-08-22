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Киев не верит в транзит российского газа после старта "Северного потока-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Str
Власти Незалежной пугают "газовыми войнами" и терактами

Россия прекратит использовать украинский транзитный маршрут по поставкам своего газа европейским покупателям после запуска "Северного потока – 2", даже если будут гарантии Москвы на продолжение прокачки топлива через ГТС Незалежной. В этом глубоко уверен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Если этот проект когда-то теоретически будет построен, я прямо это указал и Еврокомиссии, и Германии, то обязательно Россия прекратит поставки через украинский маршрут, какими бы ни были гарантии", – цитирует в среду, 22 августа, УНИАН Климкина, который на брифинге отчитывался о своем разговоре с коллегой из ФРГ Гайко Маасом.

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По его мнению, транзит может остановиться "начиная с каких-то манипуляций, как газовые войны, и заканчивая какими-то террористическими актами".

"Поэтому здесь доверия нет, и мы будем последовательно против этого бороться", – подчеркнул Климкин.

Сейчас Киев отстаивает позицию, что "на украинскую газотранспортную систему должны быть распространены европейские правила", сообщил министр.

"Мы этого хотим, и мы это продвигаем, а почему тогда даже теоретический "Северный поток" должен быть избавлен от каких-либо европейский правил?" – возмущается Климкин и вкладывает в уши украинцам уже покрывшееся мохом постмайданное заклинание про то, что "СП-2" является политическим проектом.

По словам главы внешнеполитического ведомства, позиция Берлина по вопросу прокачки российского газа через ГТС Украины остается очень четкой – транзит должен быть.

"Это фундаментальная исходная позиция. Теперь Россия говорит, что сначала давайте урегулируем вопрос Стокгольмского арбитража. Но понимание России заключается в том, чтобы не платить. То есть Россия не выполняет даже юридические решения. Есть, конечно, Нью-Йоркская конвенция, каким образом осуществляется решение арбитража, и если кто-то не хочет выполнять соглашения, то каким образом с ним можно вообще говорить, какие гарантии мы можем получить", – подчеркнул Климкин.

Сегодня тема "Северного потока – 2" стала вообще актуальной в общественном пространстве. О проекте также говорил президент РФ Владимир Путин уже на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё. Он указал на крайнюю заинтересованность европейских стран в российском голубом топливе, пишет РИА "Новости".

"Северный поток – 2" нужен Европе. Это проект, который нужен Европе. (...) Самое главное заключается в том, что объемы потребления, в том числе и в Европе, растут. "Газпром", например, почти на 13% увеличил поставки в страны Евросоюза. А собственные ресурсы в европейских странах – Норвегии, Великобритании истощаются. Это так называемый "медицинский факт", установленный экспертами", – заявил Путин.

Также он указал, что Россия готова конкурировать со всеми поставщиками газа, при этом выразил надежду "на честную конкуренцию в рамках действующих международно-правовых норм".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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