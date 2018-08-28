"Северный поток-2" лишит европейцев острых ощущений
"Северный поток – 2" даст европейским потребителям уверенность в энергетической безопасности. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал абсурдными попытки ряда западных деятелей представить проект как инструмент российского давления на Европу. Напротив, новая труба предоставит покупателям большую свободу выбора и снимет лишние волнения.
"Реализация проекта призвана диверсифицировать маршруты поставок газа, устранить транзитные риски, а в конечном итоге – удовлетворить растущий спрос экономик европейских государств на энергоресурсы, укрепить энергетическую безопасность всего европейского континента", – пояснил Лавров в интервью словацкой газете "Правда".
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Глава российской дипломатии подчеркнул, что "Северный поток – 2" исключительно коммерческий проект. Да, благополучие европейских покупателей российского газа в какой-то степени зависит от России, но и РФ также зависит от потребителей. Это позитивная экономическая взаимосвязь, указал Лавров.
При этом новая труба только усилит конкуренцию за европейский рынок газа: поставщикам СПГ, в частности, США придется на нее оглядываться, выставляя ценник.
Пока же методы конкуренции, которые применяют США, нельзя назвать чистыми. К примеру, американская администрация открыто душит "Северный поток – 2" санкциями, которые касаются не только РФ, но и иностранных компаний, причастных к проекту.
"Несмотря на заверения американцев о готовности к диалогу, мы по-прежнему сталкиваемся с недружественными шагами, обостряющими и без того непростую ситуацию в отношениях", – отметил Лавров. Он напомнил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов всегда оборачивались ничем. Ответ же Москвы порой оказывается для Запада очень болезненным.
"Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности", – подтвердил министр.
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