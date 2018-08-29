Украина стягивает в Азовское море боевые корабли

Военное присутствие Киев увеличивает якобы в мирных целях

Буквально со дня на день в акватории станет больше и морской пехоты, и артиллерии.

Незалежная таким образом намерена обеспечить мирную производственную деятельность в Азовском море и защитить рубежи.

Между тем незадолго до этого Украина угрожала России международным трибуналом по морскому праву за пригрезившийся ее представителям "беспредел" наших пограничников, которые якобы без повода досматривают суда, следующие в украинские порты Бердянска и Мариуполя через Керченский пролив.

Об увеличении военного присутствия сообщил пресс-центр командования ВМС, ссылаясь на заявление командующего Игоря Воронченко. Об этом говорится на официально странице в соцсети Facebook.

Кроме того, украинцы начали учения "Шторм-2018" на Черном море, в ходе которых тренируются отражать "вооруженную агрессию", напоминает РИА ФАН.

Стоит отметить, что Азовское море будоражит больное воображение жителей Незалежной так же, как Крымский мост. Так, недавно бывший командующий ВМС страны Сергей Гайдук выступил с предложением заминировать море, отмечает "Свободная пресса".