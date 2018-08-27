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Киев отказался разрывать морское соглашение с Москвой

Фото: wikipedia.org/Foreman 1982
Постмайданные власти Незалежной опасаются потерять еще одну территорию страны

Никакого расторжения соглашения с Российской Федерацией по Азовскому морю не будет. Об этом МИД Украины сообщает на своей странице в Twitter в понедельник, 27 августа.

"О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи – это даст возможность РФ заявить о территориальном споре. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос", – цитирует аккаунт слова заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль.

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Разговоры об аннулировании морского соглашения с Москвой действующие киевские власти начали активно вести после запуска Крымского моста, которое состоялось в нынешнем мае. Сегодня экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что Россия якобы создает давление на Мариупольский и Бердянский морские порты в Азовском море, что может послужить причиной народных восстаний в приморских районах страны, сообщает URA.RU.

Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива действует с 23 апреля 2004 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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