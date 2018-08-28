У Оттавы нашлись более важные дела, чем переговоры с Киевом

Глава дипломатии Незалежной Павел Климкин в печали. Еще в понедельник, 27 августа, он рассчитывал встретиться в Киеве с канадской коллегой Христей Фриланд, а во вторник остался ни с чем: министр иностранных дел Канады отменила визит на Украину.

"Реально жаль, что Фриланд перенесла свой визит из-за необходимости срочных переговоров", – только и смог сказать Климкин. В своем микроблоге в Twitter он пожелал Фриланд удачи и выразил надежду, что ему еще удастся с ней встретиться.

Ранее ожидалось, что канадский министр приедет в Киев продвигать двусторонний диалог. Казалось, что между странами все складывается неплохо. Благодаря многочисленной украинской диаспоре в Канаде Оттава благосклонно относилась различным просьбам Киева. В частности, внесла Незалежную в список стран, куда разрешено поставлять летальное вооружение местного производства, а в 2016 г. между Канадой и Украиной было заключено соглашение о создании зоны свободной торговли.

Но как только пришлось выбирать, Канада даже не раздумывала: запланированный официальный визит был отложен мгновенно, едва Фриланд позвали в Вашингтон.

Накануне стало известно, что США и Мексика решили заключить новый торговый договор вместо раскритикованного Дональдом Трампом соглашения между США, Мексикой и Канадой о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Оно действовало с 1994 года. Теперь Канаде предстоит решить, присоединится ли она к новому договору.