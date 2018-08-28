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Украину подстрекают к морскому майдану

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
продолжениеУкраина встала перед выбором: Порошенко или никто
За Азовское море должны биться олигархи Незалежной

Украина имеет все шансы отстоять Азовское море. В этом убежден президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Глен Ховард. Причем операция эта может быть исключительно мирной, бескровной, с широкой международной поддержкой. Главное – задействовать не армию, а крупных предпринимателей, золотую молодежь и простых граждан, которые заинтересованы в том, чтобы Азовское море было украинским.

"Украина должна организовать "Майдан на море", – предлагает Ховард. – У вас много олигархов, владеющих большими красивыми яхтами, которые стоят миллиарды гривен и стоят в порту Одессы. А на этих яхтах красивые украинские девушки, большие вечеринки, – указывает американский эксперт на возможности Незалежной. – (Можно) отправить ваши яхты, рыбацкие лодки через Керченский пролив, показав, что вы безоружны".

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Ховард настаивает: "Это должен быть мирный протест на море, и Россия не станет стрелять". По мнению эксперта, таким образом Киев мог бы добиться по крайней мере "большой пропагандистской победы", приводит "Апостроф" слова американца.

Но увы! У украинских властей "нет воображения, нет воли и желания" для такой операции, констатирует Ховард. Единственное, на что способен Киев, – это плакаться и просить защиты у Запада.

"Вы хватаетесь за голову и говорите о помощи Америки. Почему всегда Америка должна что-то делать для вас?" – возмущается Ховард.

Ранее представители киевской власти выдвигали различные идеи, как установить контроль над Азовским морем. Допускался даже вооруженный конфликт с РФ на море. Но накануне МИД Украины сделал однозначное заявление – споры должны быть урегулированы при помощи имеющихся правовых инструментов, а о денонсации соглашения с РФ по Азовскому морю "не может быть и речи".

Николай ВИКТОРОВ
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