Украину подстрекают к морскому майдану
Украина имеет все шансы отстоять Азовское море. В этом убежден президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Глен Ховард. Причем операция эта может быть исключительно мирной, бескровной, с широкой международной поддержкой. Главное – задействовать не армию, а крупных предпринимателей, золотую молодежь и простых граждан, которые заинтересованы в том, чтобы Азовское море было украинским.
"Украина должна организовать "Майдан на море", – предлагает Ховард. – У вас много олигархов, владеющих большими красивыми яхтами, которые стоят миллиарды гривен и стоят в порту Одессы. А на этих яхтах красивые украинские девушки, большие вечеринки, – указывает американский эксперт на возможности Незалежной. – (Можно) отправить ваши яхты, рыбацкие лодки через Керченский пролив, показав, что вы безоружны".
Ховард настаивает: "Это должен быть мирный протест на море, и Россия не станет стрелять". По мнению эксперта, таким образом Киев мог бы добиться по крайней мере "большой пропагандистской победы", приводит "Апостроф" слова американца.
Но увы! У украинских властей "нет воображения, нет воли и желания" для такой операции, констатирует Ховард. Единственное, на что способен Киев, – это плакаться и просить защиты у Запада.
"Вы хватаетесь за голову и говорите о помощи Америки. Почему всегда Америка должна что-то делать для вас?" – возмущается Ховард.
Ранее представители киевской власти выдвигали различные идеи, как установить контроль над Азовским морем. Допускался даже вооруженный конфликт с РФ на море. Но накануне МИД Украины сделал однозначное заявление – споры должны быть урегулированы при помощи имеющихся правовых инструментов, а о денонсации соглашения с РФ по Азовскому морю "не может быть и речи".
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