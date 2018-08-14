Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Канада вооружит снайперов ВСУ

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine
Украинцы получат винтовок почти на миллион долларов

В ближайшее время ожидается поставка одной из самых крупных партий стрелкового оружия на Украину из стран Запада. Как сообщает Ottawa Citizen, Канада собирается продать Незалежной крупнокалиберные снайперские винтовки PGW LRT-3. Это современное оружие с дальностью стрельбы до 1800 метров, которое используют канадские военные и полицейские. И похоже, что теперь оно появится на линии разграничения в Донбассе.

Еще в прошлом году представители Минобороны Украины обратились в Палату общин Канады. В частности, в ВСУ заявили, что снайперское оружие, которым пользуются военнослужащие украинской армии окончательно устарело. Видимо, речь шла о снайперских винтовках Драгунова (СВД), которые остаются на складах ВСУ еще с советских времен. С другой стороны, ситуация в Донбассе стала настолько тяжелой, что новое оружие, по словам представителей Минобороны Украины, необходимо снайперам как воздух.

Уже тогда бывший советник по безопасности правительства Брайна Малруни Пегги Мэйсон заявила, что поставки летального оружия Украине только приведут к эскалации конфликта в Донбассе, а оружие может попасть в руки бойцов ДНР и ЛНР. Однако в результате Канада все равно одобрила безвозмездные поставки оружия Киеву на сумму свыше $7 миллионов.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Обвал рубля закончился

После резкого обрушения национальная валюта начала укрепляться

"Олени педальные": Что внезапно взбесило туристов в Крыму

Отдыхающие возненавидели местных водителей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей