Украинцы получат винтовок почти на миллион долларов

В ближайшее время ожидается поставка одной из самых крупных партий стрелкового оружия на Украину из стран Запада. Как сообщает Ottawa Citizen, Канада собирается продать Незалежной крупнокалиберные снайперские винтовки PGW LRT-3. Это современное оружие с дальностью стрельбы до 1800 метров, которое используют канадские военные и полицейские. И похоже, что теперь оно появится на линии разграничения в Донбассе.

Еще в прошлом году представители Минобороны Украины обратились в Палату общин Канады. В частности, в ВСУ заявили, что снайперское оружие, которым пользуются военнослужащие украинской армии окончательно устарело. Видимо, речь шла о снайперских винтовках Драгунова (СВД), которые остаются на складах ВСУ еще с советских времен. С другой стороны, ситуация в Донбассе стала настолько тяжелой, что новое оружие, по словам представителей Минобороны Украины, необходимо снайперам как воздух.

Уже тогда бывший советник по безопасности правительства Брайна Малруни Пегги Мэйсон заявила, что поставки летального оружия Украине только приведут к эскалации конфликта в Донбассе, а оружие может попасть в руки бойцов ДНР и ЛНР. Однако в результате Канада все равно одобрила безвозмездные поставки оружия Киеву на сумму свыше $7 миллионов.