Законная служба российских пограничников продолжает выводить из себя власти Незалежной

Украина намерена обсудить вопрос присутствия России в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву. Об этом сообщил постпред страны при ООН Владимир Ельченко.

"У нас есть целый ряд заседаний – и в этом году, и в следующем – этого органа, где мы планируем поставить все эти вопросы, а возможно, даже попробуем их включить в те документы, которые там рассматриваются (новые, еще не существующие), чтобы они уже учитывали ту ситуацию, которая сложилась вокруг Крыма и в Азовском море", – цитирует УНН Ельченко во вторник, 28 августа.

По его словам, вышеозначенный международный орган регулирует вопросы, связанные с единой экономической зоной, использованием континентального шельфа, определяет нормы рыбной ловли и добычи полезных ископаемых.

Кроме того, добавил посол, Киев включит в свой иск в международный суд ООН нарушение Москвой конвенции по морскому праву, сообщает "Обозреватель".

Буквально накануне замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что украинская сторона не будет разрывать соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, поскольку "это даст возможность РФ заявить о территориальном споре".

Напомним, постмайданные власти Незалежной начали постоянно жаловаться на тщательный досмотр российскими пограничниками всех судов, идущих через Керченский пролив в украинские порты Бердянска и Мариуполя, сразу после открытия автодорожной части Крымского моста.

Среди ура-патриотов Майдана популярна идея прорыть Перекопский перешеек между российским полуостровом и Украиной, чтобы образовался путь в Азов в обход нового транспортного перехода. В понедельник, 27 августа, в эфире телеканала "112" сей прожект поддержал депутат Верховной рады из фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Карпунцов.

"Я бы более радикально заявил: сказал бы, что давайте, если у нас по Керченскому проливу такие вещи происходят, давайте рассмотрим возможность по нашей территории пробить проход. Хотя бы сейчас готовиться, возможно, искать инвестора на это. Полуостров можно сделать островом. Давайте это просчитывать, давайте эту дискуссию вести", – сказал нардеп.

В общем, Запад им поможет, надо полагать.