Лидер нации взбесился из-за собственных обіцянок

Президенту Украины Петру Порошенко настолько не понравился вопрос журналиста Ивана Казора об обещанной главой государства три месяца назад финансовой помощи на ряд проектов в Николаеве, что тот грубо опустил руку корреспондента с микрофоном и заявил ему: "Я тебя знаю. Ты выйдешь – я тебе расскажу".

Все действо происходило во время вчерашнего визита украинского лидера на госпредприятие по производству газотурбинного оборудования "Зоря" – "Машпроект" все в том же Николаеве. После резкого выпада пана Порошенко журналиста местного издания "НикВести" также в грубой форме оттеснили глава Николаевской ОГА и накачанные охранники, более похожие на бойцов ОПГ.

Позже Казор живописно поделился произошедшим в своем аккаунте в Facebook.

"Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке – так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу". К нам подошел глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и, как верный вассал Петра Порошенко и как будто не губернатор вовсе, а обычный охранник, оттолкнул меня от Петра Алексеевича", – пожаловался корреспондент подписчикам.

Он заметил, что мог ожидать такую реакцию на обычный вопрос от кого угодно, но не от конституционного гаранта.

Журналист напомнил, что пан Порошенко обещал выделить деньги на реконструкцию Соборной площади города, ремонт Центрального стадиона и восстановление дорог государственного значения в Николаеве.

"А мы еще чего-то хотим от местных депутатов, чиновников, полицейских. После сегодняшнего у меня в принципе больше нет вопросов к Петру Порошенко. А то еще действительно выйду, а мне расскажут..." – резюмировал Казор.

Аналитики считают, что подобное поведение Петра Алексеевича может означать, что в его команде сложилась нервозная атмосфера в преддверии президентских выборов, которые намечены на 31 марта 2019 года. Впрочем, некоторые полагают, что данный инцидент никак не повлияет на рейтинг гаранта, поскольку он держится на антирроссийской риторике.

"Уже давно на эти мероприятия приглашают "казачков", которые задают нужные вопросы, чтобы президент мог дать нужные ответы. Как я понимаю, попался человек, которого не приглашали. Порошенко не хочет на эти вопросы отвечать и нервничает, когда его спрашивают о конкретных действиях, которые могли бы помочь экономике страны. Он считает себя мессией, который спас Украину", – такую оценку случившемуся дал RT украинский эксперт Александр Охрименко.

По его мнению, украинцев инцидент не заинтересует.

"Даже когда им конкретно показывают, что здесь он наврал, а здесь обещал и не сделал. Порошенко сел на конек антироссийской истерики. Он повторяет: не изберете меня – Россия нападет, изберете меня – мы вступим в ЕС и НАТО", – добавил Охрименко.

