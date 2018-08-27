В "Нафтогазе" рассказали, что беспокоит Киев в отношении транзита российского газа

В случае отказа России перекачивать голубое топливо по газотранспортной системе Украины бюджет страны понесет финансовые потери, сравнимые с тратами на обеспечение Вооруженных сил Незалежной. Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его мнению, Москва хочет, чтобы Киев не получал доходы от транзита российского газа.

"Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию, – это фактически оставить страну без возможности финансировать оборону", – цитирует УНН Витренко.

Он считает, что если Незалежная останется без транзитного дохода, то ее финансовые потери будут выше ущерба, который понесла РФ от всех наложенных на нее санкций.

"Напомню, что экономический ущерб от потери транзита для Украины в процентном выражении – 3%", – отметил представитель "Нафтогаза".

Кстати, сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что в 2019 г. финансирование сектора безопасности и обороны страны может составить около 200 млрд грн (не менее 5% от ВВП).

А буквально накануне украинский президент Петр Порошенко в ходе запуска нового газопровода в Авдеевку, подконтрольную киевским властям в Донецкой области, поделился с народом своей радостью – отметил одну тысячу дней "без российского газа".

"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом. Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, и россияне заплатят Украине убытки в $4,6 млрд, так же, как несколько дней назад исполнилась тысяча дней, как мы живем без российского газа", – передает его слова РИА "Новости".

Так ловко, словно фокусник, пан Порошенко пытается пустить пыль в глаза тем оболваненным местными СМИ и ура-патриотами украинцам, уверенным, что нашего голубого топлива в соборной нет.

Напомним, газ, который Незалежная получает от своих европейских друзей, на самом деле тоже российский, только идущий по реверсу. Как рассказал в нынешнем феврале экс-глава департамента финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, отказавшись от закупок газа напрямую у России и перекупая его у поставщиков из Европы, Киев в итоге потерял около $1 миллиарда.

