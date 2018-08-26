Порошенко вешает разрушенный Донбасс на шею Евросоюзу

Украинский лидер хочет, чтобы последствия обстрела силовиками региона разгребали партнеры Киевы

Украина сделает все ради того, чтобы каждая страна ЕС взяла под свою ответственность восстановление того или иного населенного пункта на юго-востоке страны. Об этом заявил глава Незалежной Петр Порошенко.

"Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определёнными городами и сёлами Донбасса", – приводит его слова "Интерфакс-Украина".

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По его словам, немцы могли быть взять на себя, например, Крамоторск, а Греция – Мариуполь.