Порошенко вешает разрушенный Донбасс на шею Евросоюзу

Здоровье
- Раскрыта главная причина ожирения
- Здоровье смолоду: названа неожиданная причина появления рака
- Найден рецепт мужского долголетия
762 новости
Украина сделает все ради того, чтобы каждая страна ЕС взяла под свою ответственность восстановление того или иного населенного пункта на юго-востоке страны. Об этом заявил глава Незалежной Петр Порошенко.
"Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определёнными городами и сёлами Донбасса", – приводит его слова "Интерфакс-Украина".
По его словам, немцы могли быть взять на себя, например, Крамоторск, а Греция – Мариуполь.
Ярый борец с Россией и "большой друг Украины" скончался на 82 году жизни
Минобороны РФ раскрыло подробности грядущей "химатаки" в Идлибе