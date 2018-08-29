Порошенко объяснил причину своего провала на выборах

На американцах Кремль набил руку и теперь умело манипулирует сознанием украинцев

Избирательная кампания на Украине еще не стартовала, а Россия уже вмешивается в процесс. Об этом заявил президент Незалежной Петр Порошенко. На совещании с главами зарубежных дипломатических миссий страны он рассказал, что 4,5 года его президентства были непростыми, но успешными. Однако из-за действий российских агентов эти успехи плохо заметны.

"У меня нет сомнений, что Москва не потеряет ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши с вами достижения, чтобы посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталости от европейского выбора. Мы должны быть готовы дать отпор", – призвал Порошенко. Он признал, что сделать это будет непросто, поскольку, по его словам, "Россия уже хорошо набила себе руку на других странах".

Сейчас же "щупальца Москвы" получили огромное поле для распространения, ведь "демократический мир вступает в новый избирательный цикл", указал Порошенко. И пояснил, что имеет в виду: "Выборы состоятся в США в ноябре, обновления евроинституций – в 2019 году, приближается избирательная кампания и в Украине".

"Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании – fake news, подрыв стабильности", – предупредил лидер Незалежной. По его данным, бить Москва будет по сознанию украинцев в соцсетях: "Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями".

В связи с этим Порошенко призвал дипломатов изучать опыт других стран, которые успешно отразили атаку российских пропагандистов, в частности, Германии и Франции. Интересно, что США в данный ряд президент Украины не поставил. Все-таки не верит он, что Дональд Трамп победил без помощи Кремля.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.