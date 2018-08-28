Украина встала перед выбором: или Порошенко, или никто
Очередных выборов главы Украины, ожидающихся в марте 2019 г., может вообще не случиться. Сейчас команда Петра Порошенко взвешивает шансы своего лидера, чтобы понять – вступать в предвыборную гонку или зачищать политическое пространство. Потому что без уверенности в победе Порошенко на выборы не пойдет, но и других не пустит, считает социолог и политический эксперт Евгений Копатько.
"Я думаю, будет, наверное, взят курс на то, чтобы эти выборы не состоялись. Скажем, под предлогом обострения ситуации на востоке Украины и введения там чрезвычайного положения", – приводит слова политолога "Свободная пресса".
Пока все опросы общественного мнения и прочие рейтинги показывают, что среди кандидатов на кресло президента Украины лидирует Юлия Тимошенко. Порошенко отстает от нее процентов на 5-6. А между ними еще несколько кандидатов. Но это не значит, что у Тимошенко все получится.
"У нее нет таких возможностей медийных, какие есть у Порошенко, и нет таких возможностей защитить результаты выборов в ряде регионов", – говорит эксперт. Да и поддержку ей оказывает менее 20% населения. Это больше, чем у других, но этого мало, чтобы чувствовать себя уверенно. Впрочем, у Тимошенко есть козырь – к ней открыто присматриваются в Вашингтоне, с ней встречался советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, а это многое значит.
"Украина сейчас находится под внешним контролем – и политическим, и финансовым – прежде всего, США. И от того, какова будет политика и на кого поставят в Вашингтоне, будут во многом зависеть и результаты выборов", – указывает Копатько. Впрочем, повторяет он, для начала нужно понять, состоятся ли вообще очередные выборы президента Украины в срок. "На сегодняшний день я к этому серьезных предпосылок не вижу", – заключил эксперт.
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