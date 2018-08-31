Выборы без выбора: почему Тимошенко лидирует на Украине

Вечно вторая, лидер "Батькивщины" получила шанс пробиться во власть

Всего полгода остается до выборов президента Украины. Поэтому желающие занять эту громкую должность стремятся заявить о себе, не дожидаясь официального старта избирательной кампании и даже окончания летних каникул.

Накануне о своем решении баллотироваться заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Четко и ответственно сообщаю: я могу брать перед людьми ответственность только за свои действия, слова и обязательства. И те обязательства, которые я возьму, выполню", – пообещала она, выступая в Одессе.

Собственно, сомневаться в ее словах повода нет. Опытнейший украинский политик, Тимошенко уже дважды пыталась стать главой страны, но еще ни разу не добивалась успеха. В 2010 г. она проиграла Виктору Януковичу, а в 2014-м – Петру Порошенко. Оба раза приходила к финалу второй. Поэтому ее предвыборные обещания никогда не имели возможности воплотиться.

Но сейчас у Тимошенко реальный шанс победить. Она лидирует по результатам всех опросов общественного мнения, тогда как действующий президент Петр Порошенко плетется в хвосте. Он не только разочаровал народ, который в майданном пылу 2014-го верил, что президент-бизнесмен сумеет поднять экономику страны. Он еще и нажил себе врагов среди бизнес-элиты.

И хуже всего – Порошенко надоел США. За 4 года американцы наигрались с Украиной, теперь бы им хотелось большего спокойствия на этом поле деятельности, большей предсказуемости и меньших финансовых вложений. Тимошенко в этом плане тоже не идеал, но из двух зол, как говорится, выбирать не приходится. А прочих кандидатов типа Анатолия Гриценко, Юрия Бойко и Олега Ляшко всерьез никто не рассматривает.

Выборы президента Украины должны пройти в марте 2019 года.