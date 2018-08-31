Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Выборы без выбора: почему Тимошенко лидирует на Украине

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
продолжениеРоссийский флот уничтожат за пять минут
Вечно вторая, лидер "Батькивщины" получила шанс пробиться во власть

Всего полгода остается до выборов президента Украины. Поэтому желающие занять эту громкую должность стремятся заявить о себе, не дожидаясь официального старта избирательной кампании и даже окончания летних каникул.

Накануне о своем решении баллотироваться заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

По теме

"Четко и ответственно сообщаю: я могу брать перед людьми ответственность только за свои действия, слова и обязательства. И те обязательства, которые я возьму, выполню", – пообещала она, выступая в Одессе.

Собственно, сомневаться в ее словах повода нет. Опытнейший украинский политик, Тимошенко уже дважды пыталась стать главой страны, но еще ни разу не добивалась успеха. В 2010 г. она проиграла Виктору Януковичу, а в 2014-м – Петру Порошенко. Оба раза приходила к финалу второй. Поэтому ее предвыборные обещания никогда не имели возможности воплотиться.

Но сейчас у Тимошенко реальный шанс победить. Она лидирует по результатам всех опросов общественного мнения, тогда как действующий президент Петр Порошенко плетется в хвосте. Он не только разочаровал народ, который в майданном пылу 2014-го верил, что президент-бизнесмен сумеет поднять экономику страны. Он еще и нажил себе врагов среди бизнес-элиты.

И хуже всего – Порошенко надоел США. За 4 года американцы наигрались с Украиной, теперь бы им хотелось большего спокойствия на этом поле деятельности, большей предсказуемости и меньших финансовых вложений. Тимошенко в этом плане тоже не идеал, но из двух зол, как говорится, выбирать не приходится. А прочих кандидатов типа Анатолия Гриценко, Юрия Бойко и Олега Ляшко всерьез никто не рассматривает.

Выборы президента Украины должны пройти в марте 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Москву достал беспредел украинцев в Азовском море

Москва обратилась напрямую к хозяевам разбушевавшихся "пиратов"

Америка обозлилась на весь мир

Глава Белого дома грозит разрывом с мировым сообществом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей