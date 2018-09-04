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Тимошенко обогнала Порошенко в президентской гонке

Фото: Архип Верещагин/ТАСС
Рейтинг самой влиятельной украинки растет с каждым днем

Юлия Владимировна пользуется популярностью среди населения Незалежной. У руля страны ее видят 17,8% опрошенных избирателей. Это чуть больше, чем в прошлом месяце.

Таким образом, рейтинг Тимошенко стремительно растет. Сейчас в списке кандидатов на пост президента Украины она занимает первое место.

За лидером "Батькивщины" с большим отрывом следует глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Ему доверяют 8,4% респондентов.

В затылок "серебряному призеру" дышит действующий глава государства Петр Порошенко. На данном этапе президентской гонки его поддерживают 7,9% участников опроса.

Его проводил фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Исходя из результатов исследования, сторонники леди Ю и пана Порошенко есть во всех регионах Украины. Однако последнего не жалуют на востоке страны, пишет "Интерфакс-Украина".

Оксана ПОДТУРКИНА
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