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Чтоб все вымерли: Украину душат газом

Фото: GLOBAL LOOK press/Radek Petrasek
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В Верховной раде раскрыли цель повышения тарифов для населения

Украину истребляют. Причем не кто-то, а свои же власти. Иначе не объяснить, почему тарифы на коммунальные услуги для населения, в том числе на газ, растут вместо того, чтобы снижаться. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Он напомнил, что у страны есть собственный газ, – сейчас, по его сведениям, добывается от 21 млрд до 26,5 млрд куб. м в год. При этом населению требуется чуть более 15 млрд, то есть хватает и даже остается. Себестоимость такого газа выходит примерно 2,5 тыс. грн, указал нардеп.

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"Мы обязаны получить газ по себестоимости. Мы должны снизить цены в три раза за один день только благодаря одной операции. Кто мешает этому? Правительство, три-четыре олигарха и политическая воля. Им все равно, что будет. Какая им разница? Им и надо, чтобы вымерли все", – сделал вывод Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Между тем повышение тарифов на газ для жителей Украины – одно из основных условий Международного валютного фонда для выделения кредитов. Киев в 2015 г. заключил соглашение с МВФ на предоставление финансовой помощи в размере $17,5 млрд частями в течение четырех лет, но не может получить очередной транш с конца 2017 г., поскольку не выполняет данные Фонду обещания в полной мере.

По данным Минэкономразвития Незалежной, в текущем году газ для населения в целом подорожает на 18%, на 2019 г. запланировано повышение тарифов еще на 5-8%, в 2020 г. – на 14%. При этом МВФ требует разового увеличения платы за бытовой газ на 65-75%.

Как ранее отмечали аналитики, такой непопулярный шаг приведет страну к обнищанию и поставит крест на политической карьере президента Петра Порошенко, который намерен побороться за продление полномочий на второй срок в марте будущего года. 

Николай ВИКТОРОВ
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