Лечение по американским стандартам до добра не доведет

За реформирование здравоохранения Незалежной основательно и бесповоротно взялась исполняющая обязанности главы Минздрава страны. Все бы ничего, если бы Ульяна Супрун, вернувшаяся пять лет назад на родину из США, не тяготела к американской методике лечения. И в этом вся соль происходящего.

Американский опыт и украинская практика с финансированием – гремучая смесь, которая способна довести народ Незалежной до исчезновения. Подтекст реформы примерно следующий: перевести медицину в частные руки, а те, кому визиты в платные клиники не по карману, государству попросту не нужны.

С первого апреля на население повесили не только налоговые, но еще и медицинские декларации, где нужно поставить подпись, чтобы выбрать врачей для постоянного обслуживания у них. У докторов, к слову, теперь есть норма: 2 тысячи пациентов – у терапевта, 1 тыс. 800 – у семейного врача, у педиатра – вдвое меньше.

На несколько тысяч обратившихся больнице выделяется по 740 тыс. грн в год, что превышает 1,5 млн рублей. Эта сумма рассчитана на все расходы лечебного заведения.

Однако украинцы не спешат раскидываться автографами. Лишь четверть населения страны подписали декларации, пишет "Страна.UA". Медики, доход которых будет зависеть от количества "клиентов", вынуждены сами зазывать последних. Но есть и непокорные поликлиники, не принимающие реформу, которая требует компьютеризации, а денег на нее нет.

Очередной виток преобразований Минздрава произошел в июле: теперь на счету каждый обратившийся. Сколько пациентов врачи отработали, столько и заработали.

Медики начали работать не на качество, а на количество, поэтому должного внимания больные не получают. Среди бесплатных – самые невинные процедуры. Даже давление теперь можно измерить ограниченное количество раз.

Это далеко не все нововведения Супрун. Так, она больше не доверяет перекиси водорода и обезболивающим при болях в спине – надо больше двигаться, считает и.о. министра. Ей чужды "критические дни", ближе "менструация", а остеохондроз, по ее мнению, – "коммерческий миф". Температура у ребенка – это еще не повод вызывать "скорую", а мороженое – прекрасное средство от ангины. Вот далеко не весь список рекомендаций и.о. министра здравоохранения, которую украинцы прозвали "доктор Смерть", сообщает "Свободная пресса".

Впрочем, новаторство Супрун, скорее всего, войдет в историю, как и словоохотливость Кличко. Смысла нет, а разговоров много, что вызывает улыбку. Однако, когда дело касается здоровья людей, тут уже не до смеха.