В Вашингтоне пытаются выяснить детали переговоров в Хельсинки

Верхушка демократов в Сенате направила сегодня письмо госсекретарю США Майку Помпео, в котором просят предоставить все материалы со встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, включая записи переводчика. Запрос поступил от сенаторов Боба Менендеса и Джина Шахина, которые очень хотят знать, какие обязательства сделал хозяин Белого дома во время секретного и продолжительного разговора с главой России.

Как следует из послания, законодатели добиваются предоставления "членам комитета по иностранным делам Сената соответствующих материалов, включая все секретные и несекретные телеграммы, докладные записки о беседах, записки переводчика, а также политические директивы, относящиеся к встрече" на высшем уровне, состоявшейся в столице Финляндии 16 июля.

Сенаторы отмечают, что данный запрос является экстраординарным, и объясняют его необходимость "беспрецедентными двухчасовыми переговорами президента Трампа один на один с лидером, который был назван угрозой Соединенным Штатам в Стратегии национальной безопасности США".

Помимо этого, предоставленные законодателям секретные документы необходимы для "понимания и устранения любой российской дезинформации, связанной с саммитом".

Демократы и ранее говорили о том, что делегация Трампа должна полностью отчитаться о переговорах с Путиным, включая и тех, которые прошли один на один в присутствии лишь переводчиков. Комментируя эти требования, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что это вопрос уровня политической культуры в США.

