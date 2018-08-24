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Верхушка демократов в Сенате направила сегодня письмо госсекретарю США Майку Помпео, в котором просят предоставить все материалы со встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, включая записи переводчика. Запрос поступил от сенаторов Боба Менендеса и Джина Шахина, которые очень хотят знать, какие обязательства сделал хозяин Белого дома во время секретного и продолжительного разговора с главой России.
Как следует из послания, законодатели добиваются предоставления "членам комитета по иностранным делам Сената соответствующих материалов, включая все секретные и несекретные телеграммы, докладные записки о беседах, записки переводчика, а также политические директивы, относящиеся к встрече" на высшем уровне, состоявшейся в столице Финляндии 16 июля.
Сенаторы отмечают, что данный запрос является экстраординарным, и объясняют его необходимость "беспрецедентными двухчасовыми переговорами президента Трампа один на один с лидером, который был назван угрозой Соединенным Штатам в Стратегии национальной безопасности США".
Помимо этого, предоставленные законодателям секретные документы необходимы для "понимания и устранения любой российской дезинформации, связанной с саммитом".
Демократы и ранее говорили о том, что делегация Трампа должна полностью отчитаться о переговорах с Путиным, включая и тех, которые прошли один на один в присутствии лишь переводчиков. Комментируя эти требования,
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заметила, что
это вопрос уровня политической культуры в США.
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