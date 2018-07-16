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Заокеанские правоохранители безрезультатно пытаются свалить на "руку Кремля" узаконенную власть Дональда Трампа. Беспочвенные и бездоказательные обвинения в адрес России во вмешательство в президентские выборы США вконец разозлили Владимира Путина.
Во время пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой он еще раз опроверг подозрения США. "Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборные процессы", – уточнил Путин во время вступительного слова, добавив, что Кремль готов рассмотреть все предоставленные американской стороной улики.
Однако один из журналистов, видимо, отвлекся именно на этих доводах и повторно задал вопрос о предполагаемом сговоре Трампа с Россией.
Свой ответ Путин начал с преамбулы о защите интересов государств, которые они с президентов США возглавляют. "Кому верить, не верить и можно ли вообще верить? Никому нельзя верить! С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю?", – с вопроса на вопрос начал российский лидер.
Он подчеркнул, что обе державы имеют много точек соприкосновения и сейчас занимаются их поиском.
"Мы должны опираться не на сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил в наших странах, а на факты. Назовите мне хотя бы один факт, который говорит о каком-то сговоре в ходе предвыборной кампании в Соединённых Штатах. Это полный бред", — возмутился Путин.
В прошлую пятницу говорилось, что Трампу помогла дюжина наших спецагентов. Вмешательство в американские выборы 2016 года приписали "кадровым сотрудникам ГРУ". Шпионы – их было 12 – якобы взломали почтовый сервер руководства Демократической партии.
"Все эти 12 или там 14 человек – это не имеет никакого отношения к выборам, ибо они признали, что эти люди не связаны с избирательной кампанией", – заявил победитель нашумевших выборов на пресс-конференции, отметив кристальную "чистоту" предвыборной гонки.
"Я победил, выиграл у Хиллари Клинтон, и, честно говоря, я даже не хочу уже говорить. Мы выиграли гонку. Мне неприятно то, что над этим есть какое-то облако. Мы победили, важно, что нет никакого сговора", — резюмировал Трамп.
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