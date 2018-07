Истерику столь незначительному событию, как припозднившийся на 30 минут в Хельсинки борт номер один президента России Владимира Путина, устроил американский телеканал CNN. Журналисты весьма эмоционально отреагировали на тот факт, что самолет российского лидера прилетел в столицу Финляндии чуть позже запланированного времени.

"Его страна охвачена экономическими санкциями. Приписывают отравление на чужой земле. Вмешательство в американские выборы. Тем не менее, он заставляет лидера свободного мира ждать более 40 минут", – написала журналистка телеканала Кэтлин Коллинз в своем Twitter.



При этом американка не пояснила, как экономические ограничения связаны с задержкой президентского лайнера.

Один из пользователей прокомментировал пост: "Трамп не является лидером свободного мира. Он часть того аппарата, который пытается уничтожить его".

"Почему бы ему этого не делать? Он держит всю власть в данной ситуации. Он знает каждый шаг, который сделает сегодня, так же, как и всю свою жизнь.Трамп-насекомое под его ногой, которое он собирается раздавить", – считает LibbyResists.

Why wouldn't he? He holds ALL the power in this situation. He knows every single step he's going to take today just as he has his whole life.Trump is an insect under his foot he's going to crush #TreasonSummit 🇷🇺#TrumpRussia 🇷🇺#TrumpRussiaCollusion 🇷🇺#TreasonousTrump🇷🇺