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CNN выразила недовольство из-за опоздания самолета Путина

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Президент РФ задержался на встречу с лидером "свободного мира", что взбесило западные СМИ

Истерику столь незначительному событию, как припозднившийся на 30 минут в Хельсинки борт номер один президента России Владимира Путина, устроил американский телеканал CNN. Журналисты весьма эмоционально отреагировали на тот факт, что самолет российского лидера прилетел в столицу Финляндии чуть позже запланированного времени.

"Его страна охвачена экономическими санкциями. Приписывают отравление на чужой земле. Вмешательство в американские выборы. Тем не менее, он заставляет лидера свободного мира ждать более 40 минут", – написала журналистка телеканала Кэтлин Коллинз в своем Twitter.

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При этом американка не пояснила, как экономические ограничения связаны с задержкой президентского лайнера.

Один из пользователей прокомментировал пост: "Трамп не является лидером свободного мира. Он часть того аппарата, который пытается уничтожить его".

"Почему бы ему этого не делать? Он держит всю власть в данной ситуации. Он знает каждый шаг, который сделает сегодня, так же, как и всю свою жизнь.Трамп-насекомое под его ногой, которое он собирается раздавить", – считает LibbyResists.


Необходимо заметить, что хозяин Белого дома сам прибыл на переговоры с опозданием, несмотря на то, что супруги Трамп прилетела в финскую столицу накануне, в воскресенье, 15 июля. Таким образом именно Путину около 20 минут пришлось ожидать своего американского коллегу в президентском дворце в Хельсинки.

Елена УСОВА
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