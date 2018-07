Странный вид жены Трампа на встрече с Путиным объяснили

В Сети не утихают споры о том, почему жена американского президента Дональда Трампа явилась на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в пальто. Были мнения, что таким образом манекенщица скрывает синяки на своем теле или следы болезни, другие же предположили, что она просто не подумала о местном климате при выборе одежды. Странное поведение бывшей фотомодели в разговоре с "Утром" объяснила психолог Ольга Романив.

"Следуя тенденциям стиля и моды, жена Трампа на встречу с Путиным пришла в элегантном летнем пальто. Так как жара была 30 градусов, тонкие перчатки не удалось надеть, чтобы полностью соответствовать этикету высшего общества. Конечно, летом мы привыкли одеваться более свободно и легко, но если ты представляешь на высочайшем уровне свою страну и идешь на встречу с президентом лидирующей державы на мировом уровне, то какая бы жара ни была – важно соответствовать правилам хорошего тона стиля и моды", – считает Ольга.

