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Перед встречей Путина и Трампа: США обвинили еще 12 разведчиков РФ

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Brian Cahn
"Кадровых сотрудников ГРУ" заподозрили во вмешательстве в выборы

Шпионы якобы взломали почтовый сервер руководства Демократической партии. Сотрудники российских спецслужб – их было 12 – сговорились, чтобы вмешаться в выборы президента 2016 года. Выходит, Трампу помогла дюжина наших спецагентов.

Обвинения на Москву повесил Минюст США в лице первого заместителя главы ведомства Рода Розенстайна, сообщает NBC News.

По его словам, нападки министерства основываются на расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, которому помогала в работе над непростым заданием целая команда. 

Ее цель – отыскать виновных. Любопытно, что данное дело фигурирует как возможное вмешательство России в выборы американского лидера. То есть не фактическое, а мифическое.

Тем не менее обвинительное заключение гласит, что 12 шпионов разбросаны по двум отделам ГРУ, которые как раз таки проворачивали кибероперации, дабы повлиять на ход президентской гонки, считает прокурор. Они взломали сайт избирательной комиссии. Первое спецподразделение воровало данные, второе – их распространяло.

Обвиняемые якобы внедряли в компьютеры потерпевших шпионские программы. Интернет-мошенники кидали на электронку последним письма, где содержались ссылки, открыв которые, агенты выясняли явки, пароли и другие секретные данные, связанные с защитой информации. Затем делали скриншоты с экранов устройств, за которыми сидели "жертвы", и таким образом овладевали необходимыми сведениями, заявил Розенстайн.

 

 

Спекуляция данной темой – непозволительная роскошь для США. Этот вопрос будет поднят в ближайший понедельник, 16 июля, на встрече двух лидеров, Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нас, конечно, беспокоит накачивание атмосферы в ненужном ключе. Как нам кажется, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений США с Россией спекулировать на этой вредной и главное искусственно поддерживаемой на плаву теме. Президент об этом еще раз четко заявит", – цитирует Ушакова РИА "Новости".

Оксана ПОДТУРКИНА
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