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Названо время встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
В Кремле назвали основные темы переговоров двух лидеров

Саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа начнется в Хельсинки 16 июля в 13 часов по московскому времени в Президентском дворце.

Об этом журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Пока неизвестно, сколько времени лидеры двух стран выделят на общение по итогам встречи. "Мы не знаем, но никаких лимитов нет, по крайней мере с нашей стороны. Затем пройдет рабочий ланч с участием делегаций", – приводит слова Ушакова РИА "Новости".

Помощник российского лидера отметил, что пока в состав делегаций на саммит РФ и США вошли лишь главы дипломатических ведомств двух стран. Планируется, что на переговорах стороны обсудят ситуацию в Сирии, а также отношения между Москвой и Вашингтоном.

По итогам саммита Путин и Трамп проведут в столице Финляндии совместную пресс-конференцию, напоминает RT.

Валентина МАЙОРОВА
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