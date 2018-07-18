Наши страны должны жить в мире, уверен глава Белого дома

Россия не представляет опасности для Соединенных Штатов. У нашей страны сильная армия, но слишком маленькая экономика. Поэтому Москва и Вашингтон не могут считаться противниками – они должны жить в мире и согласии. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.



"У них сильная армия, но их экономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Я даже не хочу использовать слово "противник". Мы все можем работать вместе, мы можем прекрасно (это) делать, каждый может быть в порядке и жить в мире", – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Трамп говорил, что воспринимает российского лидера Владимира Путина не как врага, а как конкурента или соперника, который однажды, возможно, станет другом. При этом в Москве заявили, что видят в главе Белого дома партнера по переговорам.

Называть Россию "противником" или "врагом" в Америке стало хорошим тоном. Многие критиковали Трампа за то, что он не вешает на нашу страну подобных ярлыков, отмечает телеканал 360.

Говоря об итогах встречи, американский лидер не удержался от того, чтобы уколоть американские издания, которые отчаянно критикуют его за желание нормализовать отношения с Россией. "Моя встреча с Путиным была невероятно успешна, но только не для СМИ, которые распространяют фейковые новости!" – написал Трамп в Twitter.

До этого он сказал, что общаться с президентом РФ ему понравилось даже больше, чем с лидерами стран НАТО. На Западе эти слова вызвали бурю возмущения.

Президенты РФ и США провели переговоры 16 июля в Хельсинки. Это была первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Обе стороны позитивно оценили саммит и заявили, что у стран есть все шансы преодолеть кризис в отношениях и вновь стать полноправными партнерами.