Президент США считает, что встреча в Владимиром Путиным в Хельсинки была значительно лучше саммита НАТО, где ему удалось выбить из стран – участниц альянса больше денег для бюджета. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"В то время как я провел прекрасную встречу с НАТО, собрав значительные суммы денег, у меня состоялась еще более прекрасная встреча с Владимиром Путиным", – написал глава Белого дома, отметив, что, к сожалению, журналисты исказили информацию.

Перед этим он разместил твит, в котором уточнил, что лидеры НАТО заплатили на $33 млрд больше и будут платить дальше.

"В будущем (лидеры НАТО) заплатят еще на сотни миллиардов больше – все это только благодаря мне", – похвастался он.

Однако, несмотря на такое благодушие в отношении встречи с российским президентом, глава Белого дома считает, что его усилия сделали НАТО сильнее и нанесут вред РФ.

"НАТО была слабой, но теперь вновь сильная (это плохо для России)", – обрадовался Трамп.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!