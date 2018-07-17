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С Путиным лучше: Трамп принизил саммит НАТО

Фото: GLOBAL LOOK press/Lehtikuva
Но для России американский лидер все равно пообещал плохие новости

Президент США считает, что встреча в Владимиром Путиным в Хельсинки была значительно лучше саммита НАТО, где ему удалось выбить из стран – участниц альянса больше денег для бюджета. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"В то время как я провел прекрасную встречу с НАТО, собрав значительные суммы денег, у меня состоялась еще более прекрасная встреча с Владимиром Путиным", – написал глава Белого дома, отметив, что, к сожалению, журналисты исказили информацию.

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Перед этим он разместил твит, в котором уточнил, что лидеры НАТО заплатили на $33 млрд больше и будут платить дальше.

"В будущем (лидеры НАТО) заплатят еще на сотни миллиардов больше – все это только благодаря мне", – похвастался он.

Однако, несмотря на такое благодушие в отношении встречи с российским президентом, глава Белого дома считает, что его усилия сделали НАТО сильнее и нанесут вред РФ.

"НАТО была слабой, но теперь вновь сильная (это плохо для России)", – обрадовался Трамп.

Напомним, что встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа прошла в Хельсинки в понедельник. Ранее американский лидер принял участие в саммите НАТО, на котором потребовал, чтобы страны альянса увеличили военные расходы до уровня 4%. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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