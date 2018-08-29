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Шаланды из Одессы: корабли Незалежной в Азовском море подняли на смех

Фото: GLOBAL LOOK press/Server Amzayev
продолжение"Ты наглец": украинские политики подрались в эфире
Украинцам посоветовали плавать на покрышках и резиновых утятах

Новость о том, что Украина нарастит военное присутствие в Азовском море немедленно вызвала бурную реакцию в соцсетях. Пользователи с юмором отнеслись к инициативе украинских военных и не пожалели своего остроумия на то, чтобы высмеять эту сногсшибательную инициативу.

"На резиновых надувных утятах.Это будет так трогательно...", – написал один пользователь в Twitter. "Да бросьте, у ни еще надувные лодки, каноэ и бронеплоты.))) Забыл, еще много спасательных кругов и жилетов. Будут боевые плавцы.. точнее поплавки...", – подхватил другой. "На матрасах", – лаконично добавил третий. "Будут на дне окопы рыть?", – задался вопросом четвертый (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

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"ДБ! Украина решила нарастить военное присутствие в Азовском море. Какое наращивание, когда без штанов?", -  удивился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Комментаторы тут же предложили несколько вариантов усиления оборонной мощи Украины: "Пару шаланд из Одессы перекинуть?", "Боевые плоты из б/у покрышек! Устрашающее зрелище!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее СМИ сообщили о том, что командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил об увеличении военного присутствия Киева в Азовском море.

Валентина МАЙОРОВА
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