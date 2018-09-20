Украина вооружится до зубов

Порошенко посулил стране высокоточные ракеты неизвестного происхождения

Киев продолжает искать способы усиления своих вооруженных сил. Стране нечем воевать, а потому политическое руководство грезит о новом оружии как о манне небесной. Вчера глава государства похвастался испытаниями сверхзвуковых ракет, а сегодня пообещал армии высокоточное ракетное вооружение.



Петр Порошенко побряцал амуницией, выступая с трибуны Верховной рады с ежегодным посланием. "Уже с этого года планируем активную разработку, подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, систем артиллерии, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения", – заявил политик (цитируется по УНИАН). Однако он не уточнил, у кого именно планируется покупать ракеты.

Помимо этого Украина планирует закупить или разработать высокоточные боеприпасы для новейших систем артиллерии, бронетанковой техники и других средств поражения. Оборонные нужды Незалежной превышают возможности, признал президент. Поэтому он заявил о необходимости "прорывных" системных решений в этой сфере и поручил военному руководству искать "нестандартные асимметричные решения на любые вызовы и планы противника".

Порошенко также заявил о том, что сотрудничество с Вашингтоном по предоставлению Киеву американского вооружения будет продолжено. "Чего только стоит решение президента США предоставить Украине оборонное летальное оружие, и это только начало. Такое сотрудничество будет продолжено", – пообещал политик.

В этом году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на $40 миллионов. В Вашингтоне дали понять, что этим дело не ограничится. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что его страна готова расширить поставки военного вооружения Украине, чтобы помочь стране укрепить военно-морские и воздушные силы на линии соприкосновения в Донбассе.

Россия неоднократно предостерегала США и Украину от подобных шагов, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Того же мнения придерживаются и другие участники "четверки". К примеру, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия в Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Накануне Порошенко объявил о том, что неуправляемые реактивные снаряды РС-80 "Оскол" успешно прошли очередной этап государственных испытаний – на этот раз фронтовыми бомбардировщиками Су-24М. Он преподнес это как большое достижение украинских оружейников. Однако российские эксперты отметили, что состояние украинской экономики, отсутствие заводов и специалистов не позволяет Незалежной разрабатывать и производить современное оружие. В самом лучшем случае речь может идти лишь о модернизации старых систем.