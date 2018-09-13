Украина репетирует войну на Азове

Солдаты Незалежной устроили артобстрел позиций ДНР

Украина стягивает войска к Азовскому морю, чтобы обеспечить контроль над ситуацией. Пока что войска Незалежной лишь упражняются в артиллерийских стрельбах, но нельзя исключать, что дело может дойти до прямых столкновений украинских моряков с Военно-морскими силами РФ.



Украинская группировка усиливается "в ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море", сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко. Под "агрессивными действиями" он, очевидно, имеет в виду досмотры украинских судов российскими пограничниками, которые проводятся на законных основаниях.

По решению украинского Генштаба по железной дороге на Азовское море перебросили два бронированных боевых катера типа "Гюрза". Теперь подтягивается артиллерия. Накануне днем украинские военные открыли огонь по позициям армии непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) у поселка Широкино. Артиллерийские снаряды прилетели со стороны моря.

Подобный инцидент является своеобразной акцией устрашения со стороны украинских военных. При этом в Киеве прекрасно понимают, что боевое противостояние с ВМФ России в Азовском море они "не выиграют ни при каких обстоятельствах", заявил в интервью "Свободной прессе" военный эксперт Александр Широкорад.

По его словам, Вооруженные силы Украины показывают своему населению, как храбро они готовы воевать с "захватчиками", и при этом намеренно провоцируют Россию на ответ, чтобы сделать нашу страну стороной конфликта и возложить на нее всю ответственность за ситуацию на Донбассе.

"Ведь это очень удобный повод для того, чтобы втянуть в войну и НАТО. Они уже пытаются привлечь натовских специалистов для разминирования полей, которые сами же когда-то заминировали на подконтрольной им территории. А прибывшие саперы альянса легко могут попасть под обстрел армии ДНР, которую спровоцируют на ответные огонь сами украинские каратели. Активизация военной деятельности на Азовском море и побережье – звенья одной цепи. Они попросту хотят устроить провокацию", – указал специалист.

Он отметил, что украинские орудия и бронекатера не годятся для ведения полноценной войны на Азове. "Соотношение сил в этом регионе таково, что российские ВМС могут за пару суток или даже несколько часов пустить весь украинский военный флот на дно. Особенно если в ход пойдет авиация", – отметил Широкорад.

По его словам, Украине невыгодно провоцировать конфликт с РФ. "Уже сейчас стоимость фрахта судов, идущих в порты Азова, поднялась, поскольку есть ситуация нестабильности. А если завтра начнется боевое противостояние, то большая часть судовладельцев откажется пускать свои посудины в Азовское море. А это, в свою очередь, будет означать конец украинской металлургии", – заключил военный эксперт.

Его коллега Алексей Леонков также склоняется к мысли, что вся активность Украины на Азове направлена на провоцирование России. "Я не исключаю, что за украинским бряцанием оружия на Азове стоят американские кураторы, которые заинтересованы в том, чтобы снова обострить ситуацию на Донбассе, а заодно еще и в Азовском море. Сейчас очень важно, чтобы у нас не сдали нервы. Много значит, кто первый выстрелит. Если это сделают украинские военные, то мы будем вправе ответить на агрессию, и будем чисты с юридической точки зрения", – отметил специалист.