Запас терпения у постмайданных вождей Незалежной иссяк

Украинские власти полагают, что только юридическими силами добиться урегулирования ситуации в Азовском море невозможно, а значит, надо быть готовыми дать вооруженный отпор России. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин, не раскрыв подробностей батальных планов Киева.

Два дня назад президент Петр Порошенко поручил МИД представить предложения по разрешению проблемы с судоходством в азовской акватории.

"Россия всегда находится в состоянии, когда она готова к дальнейшим милитаристским провокациям, в том числе и полномасштабным. Если вы посмотрите на российскую группировку вдоль нашей границы, если вы посмотрите на то, что там делается, то, конечно, мы должны быть к этому готовы", – цитирует УНИАН пана Климкина.

По его словам, на днях вопрос военного потенциала украинского боевого флота и возможностей что-либо предпринять в Азовском море обсуждался во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений страны вместе с командующим ООС в Донбассе Сергеем Наевым.

Деталей министр не стал доносить до общественности. И то правда – "агрессор" не дремлет.

"Это уже конфиденциальная военная сфера. Но мы все работаем. Мы также каждый день, и я это говорю абсолютно серьезно, доносим позицию до наших друзей и партнеров. Они хорошо понимают, что происходит в Азовском море, но эту проблему нельзя решить только юридически. Это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море, и мы этого должны достичь", – подчеркнул пан Климкин.

Он отметил, что Киев продолжит отстаивать свою позицию в Международном арбитраже в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

К вечеру четверга пришла добрая весть для Незалежной из-за океана. Старшие американские товарищи призвали Москву "прекратить кошмарить международное судоходство" в Азовском море, сообщает РИА "Новости". С воззванием выступил Госдеп США устами своего официального представителя великолепной Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты осуждают российскую угрозу международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе. Россия задержала с апреля сотни коммерческих судов и остановила по меньшей мере 16 судов, которые пытались достичь украинских портов", – сурово провозгласила американка.

В Вашингтоне полагают, что действия России мешают морскому транзиту, а также представляют собой еще один пример кампании по якобы подрыву и дестабилизации ситуации на Украине.

Удивительным образом, но в последнее время Погранслужба Незалежной перестала отмечать тот факт, что российские пограничники на вполне законных основаниях производят досмотры судов, идущих через Керченский пролив в украинские порты Мариуполь и Бердянск и обратно. Следуя линии верховной власти, теперь лишь констатируют о самой проблеме. Так, на прошлой неделе помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян констатировал:

"Они очень долго предоставляют разрешения прохождения по Керченскому проливу для тех судов, которые следуют в украинские порты. Судам приходится ожидать перед Керченским мостом по несколько суток. Иногда при этом сами члены судовой команды рассказывают нам, что суда, следующие в российские порты на Азовском море, проходят фактически без задержек, а те суда, которые следуют в украинские порты, вынуждены длительное время ожидать разрешения диспетчера о прохождении именно по Керченскому проливу".

По его неточным данным, как Слободян признался телеканалу "112", "кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты", были задержаны российскими пограничниками.

